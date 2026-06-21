Marc Márquez, Iván Ortolá y Hakim Danish brillan en Brno

Marc Márquez logró su segunda victoria consecutiva en Brno y de esa manera aprovechó de la mejor manera posible la penalización impuesta al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), descalificado de la carrera checa por empujar y propinar un cachete a un comisario de pista tras su caída en la carrera esprint.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo se mete de lleno en la pelea por el campeonato, pues ahora se encuentra en la cuarta posición, a 40 puntos de Bezzecchi, después de sumar la victoria número 101 de su carrera deportiva y la 75 en MotoGP.

Marc Márquez llegó a tener una desventaja de 102 puntos al término de la carrera de Mugello (Italia).

Ausente Marco Bezzecchi por esa penalización y con un Jorge Martín que debía cumplir con dos 'vueltas largas' de sanción por el accidente que provocó en Hungría, en el que involucró a varios pilotos, todos sus rivales debían aprovechar su oportunidad.

Y, de todos ellos, el más beneficiado podía ser un Marc Márquez que no falló, aunque tanto el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) como el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), no se lo pusieron nada fácil.

Bagnaia fue el más rápido en la salida, en la que sorprendió a un Ai Ogura que ya en la primera vuelta perdió una nueva posición con Marc Márquez, quien sabía que si su compañero de equipo se marchaba ya no podría alcanzarlo.

Márquez supo controlar las distancias con Bagnaia para esperar el momento de superarlo camino de su segunda victoria de la temporada, en tanto que Ogura hizo lo propio con el italiano e intentó poner las cosas difíciles, sin éxito, al campeón español.

El español Iván Ortolá (Kalex) logró su primera victoria en la categoría de Moto2, a pesar de tener que cumplir con una sanción de 'vuelta larga', por delante del hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex), con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), quinto después de perder nueve posiciones en la salida.

David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, tiró con fuerza nada más apagarse el semáforo para intentar marcharse en solitario, aunque tras su estela se situó Iván Ortolá, quien debía cumplir con una 'vuelta larga' de penalización -lo hizo en el cuarto giro-, impuesta por su conducta antideportiva en Hungría con el español Daniel Muñoz (Kalex).

A pesar de esa sanción, Iván Ortolá apenas cedió 1,2 segundos a David Alonso, con el que pudo enlazar pasadas unas vueltas y aunque en el tramo final llegó hasta ellos el checo Filip Salac, que quería ser profeta en su tierra, no pudo entrar en la pelea final por la victoria.

David Alonso cerró todos los huecos a su oponente hasta que en las curvas enlazadas que dan acceso a la recta de meta, Iván Ortolá se colocó en la penúltima para superar por el interior de la última curva al hispano-colombiano, que tuvo que conformarse con la segunda plaza.

El líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), también se vio penalizado con la pérdida de nueve posiciones en la salida, pero ello no le impidió remontar y pelear con su rival más directo en la pelea por el título, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), por una quinta posición que al final se adjudicó en propiedad.

Con este quinto puesto 'Manugas' González igualó su peor resultado de la temporada, en Estados Unidos, y sigue líder, ahora con 50,5 puntos de ventaja sobre el piloto de Boscoscuro.

Hakim Danish (KTM) le dio a Malasia su tercera victoria en la categoría de Moto3, a pesar de tener que cumplir con la sanción de ceder doce posiciones en la formación de salida y le hizo salir desde la decimocuarta plaza.

Antes que Danish, que supo aprovechar la pelea y el toque entre los españoles Brian Uriarte (KTM) y Máximo Quiles (KTM) en la última vuelta y que acabaron por detrás de él en el podio, su compatriota Khairul Idham Pawi logró las dos primeras victorias de Malasia en la categoría, en 2016, en Argentina y Alemania.

Y eso que el malasio fue sancionado con la pérdida de doce posiciones en la salida por rodar demasiado lento en la segunda clasificación.

La carrera la protagonizó un sexteto de pilotos que llegó hasta la última vuelta, con Máximo Quiles como líder, pero superado en la recta de meta por Brian Uriarte y Hakim Danish, que habían logrado unos metros de ventaja sobre David Almansa, Álvaro Carpe y Veda Pratama.

Quiles recuperó una posición al superar a Danish, pero se tocó con Uriarte y el malasio aprovechó su oportunidad para ponerse líder y lograr unos metros de ventaja que le valieron su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo.