Marc Márquez, sincero, asegura que "no contaba" con esta victoria "para nada"

"Después de ver el fin de semana y de como fue ayer, me mentalicé en que un podio quizás sería posible como conseguí ayer en el 'sprint' ", recuerda Marc Márquez, que señala que era "lo que veía más optimista".

El nueve veces campeón del mundo ha confirmado que salió "al ataque, por primera vez, en las primeras vueltas, porque vi ayer que costaba muchísimo adelantar y eso me ha permitido estar detrás de Pecco".

Con la claridad de siempre, ha dicho del fin de semana que ha aprendido "varias cosas diferentes" y que una de ellas es que "hay que ir resistiendo, pero siempre con los pies en el suelo".

Marc Márquez ha reconocido en la rueda de prensa que "no tenía controlado ni cómo adelantar a Pecco ni cómo defenderme de Ogura", si bien sabía que Ogura al final de carrera "es muy rápido" y que él estaba usando mucho el tren trasero. Y explicó que "cuando vas detrás de un piloto no puedes frenar como tú quieres, das gas antes, derrapas antes, y utilizar el tren trasero como no se debe utilizar en una carrera para las últimas vueltas".

"Me preocupaban las dos cosas, pero he lanzado tres ataques a Pecco, uno muy al principio, otro a mitad de carrera y otro al final, para dejar respirar el neumático delantero y a la vez defenderme de Ogura", recuerda Marc Márquez, quien dijo haber estado "en una situación comprometida".

Marc Márquez ha señalado que "hace un mes y medio estaba completamente fuera del Mundial a 102 puntos, tumbado en una cama del hospital y saltándome dos carreras, estaba completamente fuera, y ahora me encuentro a 40 puntos, no sé cómo, pero estamos en el juego".

"Siempre soy realista y a 40 puntos estás en el juego", recalca el nueve veces campeón del mundo, quien no obstante ha recalcado que "hay que tener paciencia en Assen, porque es un circuito en el que cuando llego físicamente bien sufro".