Carpe y Uriarte muy confiados en sus posibilidades en Motorland Alcañiz

Carpe explica que Aragón es un circuito que le gusta y que "se adapta bastante bien" a su estilo, reconoce en la nota de prensa el segundo clasificado del mundial, quien recuerda que llega "motivado", después de terminar el año pasado "con mucha fuerza" en esta pista.
"Estamos preparados para afrontar el calor y las altas temperaturas de la mejor manera posible y estoy seguro que si empezamos trabajando bien y dando pasos firmes, podremos disfrutar de un buen gran premio ante nuestra afición", afirma Carpe.
Su compañero Brian Uriarte, cuarto en la tabla de puntos del campeonato, dice guardar "muy buenos recuerdos de MotorLand", y dice que su progreso "continúa", por lo que espera "dar otro paso adelante", si bien insiste en que para él es "una temporada de aprendizaje y pueden ocurrir errores, como en la última carrera", pero que lo importante es saber cómo corregirlos y mejorar poco a poco.