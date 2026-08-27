27 de agosto de 2026 a la - 10:10
Johann Zarco y Fermín Aldeguer, declarados 'aptos' para Motorland
Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El francés Johan Zarco (Honda RC 213 V) y el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) fueron declarados 'aptos' para disputar el Gran Premio de Aragón de MotoGP, este fin de semana en el circuito Motorland de Alcañiz.
Tanto Zarco como Aldeguer podrán disputar los primeros entrenamientos libres en el trazado de Motorland, tras el cual deberán pasar una nueva revisión médica para poder participar en el resto de sesiones del fin de semana.