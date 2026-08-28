Bezzecchi, Ortolá y Almansa marcan el ritmo de sus rivales en Motorland

Marco Bezzecchi y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), doblegaron en última instancia al nueve veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), con récord incluido, en una práctica oficial que casi en todo momento había dominado el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Bezzecchi protagonizó un mejor tiempo de 1:45.455 con el que batió el récord absoluto que el año pasado había establecido Marc Márquez con 1:45.704, un tiempo que también superaron tanto su hermano Alex Márquez como el propio Marc, que en su decimoséptima vuelta, 'pulverizó' su récord personal al rodar en 1:45.493.

Pero la jornada no había terminado y Marco Bezzecchi consiguió dar un paso adelante con una nueva vuelta rápida que era 38 milésimas de segundo más rápido que el tiempo de Marc Márquez, 1:45.555, y no fue el único en rodar más rápido, pues su hermano Alex, que en la última vuelta, lo batió por 28 milésimas de segundo, relegándole a la tercera posición.

Con el nuevo récord de Bezzecchi, por delante de los hermanos Márquez, entraron en la segunda clasificación Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Jorge Martín, Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Johann Zarco el propio Marc Márquez.

El español Iván Ortolá (Kalex) protagonizó un nuevo récord absoluto de Moto2 con un registro de 1:49.791 con el que batió la anterior plusmarca, establecida en 2025 por el brasileño Diogo Moreira (Kalex), 1:49.940.

El líder del mundial, Manuel González (Kalex), acabó en la sexta posición (1:50.304), a poco más de medio segundo de Ortolá, quien por apenas unas milésimas de segundo (58), rodó más rápido que Daniel Holgado (Kalex), que había sido el primero en batir el récord con 1:49.849, pero aquél lo hizo en 1:49.791, para establecer un nuevo récord absoluto apenas unos segundos más tarde.

Ortolá fue el referente de la categoría, por delante de Daniel Holgado, Senna Agius, Alonso López, Celestino Vietti, Manuel González, Daniel Muñoz, Alex Escrig, Collin Veijer, Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Barry Baltus, Ángel Piqueras y Taiyo Furusato, que fueron los que entraron en la segunda clasificación.

El hispano colombiano David Alonso (Kalex), fue la nota negativa de la práctica, al no poder entrar en la segunda clasificación con el decimoctavo tiempo de la práctica, a casi un segundo de Ortolá.

El español David Almansa (KTM) dominó la práctica oficial de Moto3, en la que todos los favoritos de la categoría lograron el pase directo a la segunda clasificación, con el registro de éste, 1:57.473, 79 milésimas de segundo más rápido que el finlandés Rico Salmela (KTM) y casi cuatro décimas de segundo respecto del hispano argentino Valentín Perrone (KTM).

El líder del mundial, el piloto del CFMoto Aspar, Máximo Quiles (KTM), operado hace dos semanas de una fractura de clavícula, acabó en una meritoria octava posición.

Nadie pudo al final con el registro de David Almansa, seguido por Rico Salmela y Valentín Perrone, con Adrián Fernández (Honda) en la cuarta posición, por delante de Álvaro Carpe (KTM), Casey O`Gorman, Jesús Ríos (Honda), Máximo Quiles (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Guido Pini (Honda), Marco Morelli (KTM), Adrián Cruces (KTM), Joel Kelso (Honda) y Hakim Danish (KTM), que fueron quienes entraron en la segunda clasificación.