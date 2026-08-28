“Yerno de oro” del ministro Benítez Riera renuncia a cargo de director en el PJ

Luego de las publicaciones sobre sus suegros, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Luis María Benítez Riera y la directora general de Garantías Constitucionales María Verónica Lina Sienra Bertón, el “yerno de oro” Eduardo José Benítez Araújo renunció al cargo del director de Planificación y Selección de Personal del Poder Judicial.

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De acuerdo con los datos publicados por el portal de la Función Pública, Benítez Araújo es funcionario del Poder Judicial desde el año 2011, cuando su suegro era presidente de la Corte Suprema de Justicia. En agosto de 2014 ascendió a auxiliar administrativo a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, con un sueldo de G. 6.831.690.

Para mayo de 2015, la remuneración del “yerno de oro” rondaba los G. 10.431.690; y en el año 2016 se desempeñó como asesor en la misma dependencia.

En el 2017, Eduardo Benítez Araújo egresó como abogado de la cuestionada Universidad Privada del Guairá; y desde el 2018 hasta diciembre de 2025 cobró bonificaciones por “grado académico”.

Alto cargo para “yerno de oro” de Benítez Riera

El 1 de julio de 2025, Benítez Araújo fue ascendido al cargo de director de Planificación y Selección de Personal del Poder Judicial, y su remuneración subió a G. 21.335.000. En julio de este año, cobró, además, la suma de G. 2.493.184 en concepto de viáticos y movilidad.

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Eduardo Benítez Araújo está casado con María Sofía Benítez Sienra, hija del ministro Luis María Benítez Riera; quien además es funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá, donde ingresó también en el año 2011 y actualmente cobra un monto mensual de G. 20.131.760, más una bonificación de G. 7.267.389.

Egresado de cuestionada universidad

Un dato llamativo en el caso del funcionario Eduardo Benítez Araújo es que figura como abogado recibido en el 2017 en la Universidad Privada del Guairá, institución que pasó por procesos de verificación debido a las denuncias de presuntas irregularidades en las carreras.

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Incluso, en noviembre de 2016 se había resuelto la clausura de varias filiales de dicha universidad; mientras que el 27 de septiembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) encomendó la inspección de la citada casa de estudios.

El título de Benítez Araujo fue registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en fecha 6 de noviembre del 2017.

En su declaración jurada del 2014, el “yerno de oro” consignó que poseía grado académico terciario. No obstante, no figura de qué carrera recibió el título. Como abogado, recién se recibió en 2017 y juró en 2020, conforme a datos abiertos.

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A partir de marzo del 2018, recién, el funcionario comenzó a cobrar bonificaciones por “grado académico” y dejó de percibir dicho beneficio desde enero del corriente año.