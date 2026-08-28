Alto Paraguay pierde a un gran luchador social tras la designación de Mons. Escobar como auxiliar en Asunción

El Santo Padre, papa León XIV, decidió nombrar este 28 de agosto a monseñor Gabriel Narciso Escobar Ayala como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, con lo cual el religioso deja atrás más de una década de permanente lucha en favor de los más necesitados de este departamento chaqueño.

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Monseñor Escobar siempre fue la voz del más débil. Se caracterizó por denunciar las injusticias sociales, sobre todo el estado de abandono en el cual viven desde hace décadas las familias del Alto Paraguay. De allí que, con su salida, las personas pierden a un gran referente social.

Lo mejor de mí

“Este nuevo compromiso con la Iglesia es para mí todo un asombro y, a la vez, un desafío”, dijo Escobar. “Asombro por ver cómo actúa este Dios, desde mi misma formación espiritual, donde se me encomiendan servicios específicos y, a veces, no tan fáciles de poder enfrentar, pero se afianza en base a la fe. Somos soldados al servicio de la Iglesia y estamos allí donde se nos necesite”, enfatizó.

Agregó que durante los 13 años de trabajo en el Chaco, buscó siempre poner lo mejor de su vida, de su juventud, para ayudar al pueblo para salir adelante, que lastimosamente no siempre es acompañada por las autoridades. “Pero me voy con la conciencia tranquila de que puse todo de mí para hacer el bien a los demás”, sostuvo el nuevo obispo auxiliar.

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“A la vez, es un desafío, pues estoy dejando un ámbito rural con desafíos bastante diferentes al nuevo lugar donde me encomiendan trabajar, pues es una zona más amplia y con mayores problemas sociales. Es por eso que continuaré trabajando en el proceso de la evangelización de nuestro pueblo, que solo lo podremos lograr a través de la educación”, remarcó.

De obispo superior a obispo auxiliar

A la pregunta de si este nuevo cargo no es una degradación, pues de estar al frente de un Vicariato, donde cumplía el rol de obispo titular, ahora será obispo auxiliar, Escobar mencionó que no se trata de un cargo menor, pues como Iglesia están siempre al servicio del Santo Padre.

“Nunca aspiré a ser obispo, y donde me pidan voy con mucho cariño y mucha fe”, refirió monseñor, por lo que no se trata de ninguna degradación este nuevo cargo.

Se presume que el Papa está preparando el camino para una eventual designación como arzobispo a monseñor Escobar, cuando dentro de dos años deje esa función el cardenal Adalberto Martínez.

“Siempre donde existen grandes desafíos se necesita la presencia de un obispo auxiliar, por eso es que voy para trabajar de forma mancomunada con el cardenal Martínez, en busca de ser luz de esperanza para la gran cantidad de compatriotas que emigran desde el campo hacia la ciudad”, refirió.

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Explicó que la migración interna produce los cinturones de pobreza, como ser la existencia de los bañados Norte y Sur, y es allí el gran desafío de la Iglesia: cómo acompañar a nuestro pueblo en los diferentes aspectos sociales, en busca de una mejor calidad de vida.

Alto Paraguay y su pérdida

“Los tiempos de Dios son perfectos y, a pesar de mi nueva función, que hace que tenga que dejar este departamento, estoy más que convencido de que vendrán otros mejores y que aportarán grandes beneficios para el Alto Paraguay, como lo hicieron los obispos que me antecedieron”, indicó.

Escobar agradece a los laicos que le ayudaron en esta noble misión de evangelizar en esta zona del Chaco, por lo que está seguro de que los mismos continuarán ayudando al nuevo obispo que designe el Santo Padre, pues se trata del trabajo de un proyecto pastoral.

El obispo se despedirá de la zona el próximo 24 de setiembre en Fuerte Olimpo, cuando se celebre un aniversario más de la consagración de la catedral de esta capital departamental.