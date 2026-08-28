Bezzecchi y Alex Márquez doblegan en última instancia a Marc Márquez, con récord incluido

Bezzecchi protagonizó un mejor tiempo de 1:45.455 con el que batió el récord absoluto que el año pasado había establecido Marc Márquez con 1:45.704, un tiempo que también batieron tanto su hermano Alex Márquez como él.

Jorge Martín (Aprilia RS-GP) fue el primero en marcar las referencias a sus rivales al conseguir ya en su segunda vuelta un tiempo de 1.47.710, que ya era mucho más rápido que su mejor vuelta de la mañana, cuando rodó en 1:49.123 para acabar en una retrasada decimoctava posición.

Pero apenas una vuelta más tarde tanto Marc Márquez como Pedro Acosta (KTM RC 16) le superaron al rodar en 1:46.320 y 1:46.627, respectivamente, como también poco después su propio compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, que paró su primer crono rápido en 1:46.682.

El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que reaparecían tras un largo proceso de recuperación de sus lesiones, demostraron estar a muy buen nivel, con una sexta y séptima posición, respectivamente, que les situaba a las primeras de cambio en la segunda clasificación directa.

Y fueron pasando los minutos sin apenas producirse cambios, pues el registro de Marc Márquez se mantuvo hasta la última parte de la sesión, en la que Marco Bezzecchi montó un primer neumático blando trasero y se situó a apenas 39 milésimas de segundo del nueve veces campeón del mundo.

Aldeguer dejó a todos con la boca abierta, pues después de su largo período de recuperación de la fractura de una vértebra aún fue capaz de ponerse líder de la práctica oficial con un tiempo de 1:45.909, alrededor de dos décimas de segundo más lento que el récord de Marc Márquez.

Tras la estela de Fermín Aldeguer se colocaron, superando todos ellos el registro de Marc Márquez, Marco Bezzecchi -poco después líder con 1:45.835-, Pedro Acosta y Jorge Martín, pero el nueve veces campeón del mundo no había dicho su última palabra,

Así, en la decimoséptima vuelta, Marc Márquez pulverizó su récord del circuito al rodar en 1:45.493, seguido por su hermano Alex, pero ya a casi tres décimas de segundo, sin que diese la impresión de que ninguno de sus rivales pudiese ser capaz de desbancarlo del primer puesto.

Pero fue sólo una impresión, pues a pesar de no marcar parciales de vuelta rápida, Marco Bezzecchi consiguió concluir su vuelta rápida 38 milésimas de segundo más rápido que Marc Márquez, 1:45.555.

El vigente campeón del mundo lo intentó, pero no pudo con el registro de Marco Bezzecchi y tampoco con su hermano Alex, que en la última vuelta lo batió por 28 milésimas de segundo, relegándole a la tercera posición.

Con el nuevo récord de Bezzecchi, por delante de los hermanos Márquez, entraron en la segunda clasificación Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Jorge Martín, Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Johann Zarco.

Precisamente Aldeguer y Zarco merecen una mención especial, pues en su regreso tras varios meses en el 'dique seco' por sus respectivas lesiones, consiguieron entrar a las primeras de cambio en la segunda clasificación directa, algo que no hicieron pilotos de la talla de Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4)o Joan Mir (Honda RC 213 V), todos ellos campeones del mundo de MotoGP.