Jorge Martín victoria en la 'sprint' y 'pole position' junto a Filip Salac y Brian Uriarte

Martín recupera el liderato del mundial de la categoría con apenas tres puntos de ventaja sobre Marc Márquez y ya con 38 sobre su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que acabó tercero.

El nuevo líder de la competición se benefició de la caída del anterior líder de la prueba, el también español Pedro Acosta (KTM RC 16), a menos de tres vueltas del final, en la curva 2A del trazado austríaco.

Dio la impresión de que Pedro Acosta, líder desde la primera vuelta de la carrera, tuvo algún tipo de problema mecánico, pues entró excesivamente colado en la trayectoria de la curva 2A, y aunque no llegó a soltar el manillar de su moto y pudo reintegrarse a la carrera, lo hizo sólo para acabar llegando hasta su taller.

A partir de ese momento, Jorge Martín, que se esa manera se 'encontró' con el liderato de la carrera, pues aunque se acercó a Pedro Acosta en algunas vueltas, luego se pudo comprobar que no iba a poder alcanzarlo, consolidó su posición respecto de Marc Márquez y Marco Bezzecchi, que acabaron junto a él en el podio de la 'sprint'.

El piloto español de Aprilia ya había conseguido con anterioridad su tercera 'pole position' de la temporada y la cuarta en el circuito Red Bull de Spielberg, al ser el más rápido de la segunda clasificación, con un tiempo de 1:27.917.

Con ese registro Jorge Martín sumó su vigésimo tercera 'pole position' en la categoría de MotoGP y la cuadragésimo cuarta desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo, por delante de sus compatriotas Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que sufrió una caída sin consecuencias en la curva uno durante los libres matinales, y Pedro Acosta (KTM RC 16).

Nadie pudo batir el registro de Jorge Martín, que se hizo con la 'pole', por delante de Marc Márquez y Pedro Acosta, que compondrán la primera línea de salida, con Marco Bezzecchi, Ai Ogura y Alex Márquez en la segunda, 'Pecco' Bagnaia, Fabio di Giannantonio y Fabio Quartararo, en la tercera, y Johann Zarco, Brad Binder y Fermín Aldeguer, en la cuarta.

El checo Filip Salac (Kalex) se podría decir que pasó por todos los 'estados' de la clasificación oficial de Moto2, con una vuelta rápida cancelada inicialmente y una segunda mejor marca que, además, era nuevo récord absoluto.

Salac rodó en 1:32.381, con el que batió el récord que él mismo había conseguido un día antes, al rodar en la práctica oficial en 1:32.402.

Junto a él, en la primera línea de salida, acabaron el líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), segundo, y el también español Alex Escrig (Forward).

El español Brian Uriarte (KTM) sorprendió en la última vuelta de la segunda clasificación a David Almansa (KTM) para conseguir su segunda 'pole position' de Moto3 y un nuevo récord absoluto.

Uriarte -que ya fue el más rápido en Alemania y ganó la carrera-, logró un tiempo de 1:39.544 en su última vuelta lanzada, que batió el récord que en 2025 estableció el también español Máximo Quiles con 1:39.639.

Así, superó a David Almansa, hasta ese momento líder, y Álvaro Carpe (KTM), que estarán junto a él en la primera línea de salida.

El líder del mundial, Máximo Quiles (KTM), saldrá cuarto desde la segunda línea.