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Su irresponsabilidad y ambición desmedida están arriesgando décadas de estabilidad financiera, uno de los pocos logros tangibles de sucesivos gobiernos post- stronistas.

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Es tanto el desbarajuste que instalaron que dentro mismo del equipo oficialista explotó la preocupación.

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Sería bueno que tengan algún dejo de racionalidad y patriotismo para hacer lo correcto. Con eso, además evitarían agregar una página negra a los muchos desaciertos ya cometidos.

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Es llamativa la cantidad de dinero que está tirando en publicidad y otros menesteres el candidato oficialista para Asunción en su campaña proselitista.

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Da para sospechar que no solamente piensan “recuperar” después lo invertido sino de paso evitar que, si pierden, se revisen las cuentas del desastre que están dejando, ya que pertenecen al mismo equipo.

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Además, los presidentes de seccional están preocupados si se viene la debacle, ya que la Municipalidad para ellos es una agencia de empleos con muy buenos sueldos.

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Lo que ocurrió la semana pasada entre el patrão y su delfín fue inesperado, aunque hubo algunas señales previas.

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Lo más simpático fue el intento de culpar a los medios de prensa, como si lo que hicieron los senadores cartistas y lo que dijo Alliana lo hubieran inventado los periodistas.

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Según algunos, la novela seguirá después del 4 de octubre. Sin embargo, es posible que se adelanten algunos capítulos un poco antes. ¿Será?

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Alguna cosa cambia. Un dirigente colorado de Mariscal Estigarribia anunció que no acompañará al candidato colorado porque es un corrupto. Así tienen que actuar todos, de cualquier partido.

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En medio de todo este lío, Santítere se dedica a lo que más le gusta de su empleo de presidente: viajar por el mundo.

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Así descansa un poco de tantos periodistas que le hacen preguntas incómodas y no tiene que preocuparse de huelgas, exigencias y órdenes del Patrão.

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A su vuelta, seguro que ya estaremos mejor.