Verstappen fue el más rápido en el último libre de Baku

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial, en la que ganó el año pasado- en un minuto, 43 segundos y 922 milésimas, exactamente 99 menos que el inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato- y con 111 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que marcó el tercer crono en una sesión en la que todos completaron su mejor intento con las gomas blandas.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 81 puntos de ventaja sobre su compañero- firmó el cuarto crono -a 351 milésimas- de una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que por cambiar numerosos componentes en su unidad de potencia fue penalizado y saldrá desde el fondo de la parrilla este sábado-, se inscribieron undécimo y vigésimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Sainz, tercero hace un año en Baku, invirtió un segundo y 683 milésimas más que Verstappen; del que se quedó a dos segundos y medio el doble campeón mundial asturiano.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el décimo tiempo, a un segundo y 670 milésimas de 'Mad Max'; del que se quedó a dos segundos y 82 milésimas el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que logró en esta pista dos de sus seis victorias en la F1 y que, con su motor Ferrari evolucionado, se inscribió decimosexto en la tabla de tiempos.

La sesión de calificación arrancará a las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 12:00 horas GMT).