Verstappen lideró, por delante de Russell y Hamilton, el último libre de Baku

En la mejor de sus 21 vueltas, Verstappen cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial, en la que ganó el año pasado- en un minuto, 43 segundos y 922 milésimas, exactamente 99 menos que el británico George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato- y con 111 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que marcó el tercer crono en una sesión en la que todos completaron su mejor intento con las gomas blandas.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 81 puntos de ventaja sobre su compañero- firmó el cuarto crono -a 351 milésimas- de una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que por cambiar numerosos componentes en su unidad de potencia fue penalizado y saldrá desde el fondo de la parrilla este sábado-, se inscribieron undécimo y vigésimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Sainz, tercero hace un año en Baku, invirtió, en la mejor de sus 24 vueltas, un segundo y 683 milésimas más que Verstappen; del que se quedó a dos segundos y medio el doble campeón mundial asturiano; que repitió 19 veces el trazado del circuito azerbaiyano.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que dio 20 vueltas, firmó el décimo tiempo, a un segundo y 670 milésimas de 'Mad Max'; del que se quedó a dos segundos y 82 milésimas el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que logró en esta pista dos de sus seis victorias en la F1 y que, con su motor Ferrari evolucionado, se inscribió decimosexto en la tabla de tiempos, en el mejor de sus 19 giros.

El último entrenamiento -en el que, a diferencia de los ensayos del viernes, sí se hizo notar el viento- discurrió sin mayores incidencias salvo un susto de Russell, que llegó a tocar ligeramente, con el morro del Mercedes, las barreras de protección en la séptima de las 20 curvas de la pista de Baku, en la que también se fue largo, en la primera, Antonelli; que viene de firmar hace dos semanas, en el recién estrenado Madring de la capital de España, su octava victoria en la F1; todas este año.

La sesión de calificación arrancará a las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 12:00 horas GMT).