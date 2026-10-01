Solberg, primer líder del Rally de Italia-Cerdeña por delante de Ogier, Evans y Pajari

Redacción Deportes, 1 oct (EFE).- Uno de los tres aspirantes al trono, el sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris), lidera el Rally de Italia-Cerdeña, última cita del campeonato y en la que se decide el título mundial, al marcar el mejor tiempo en la superespecial de apertura, en la que los otros tres candidatos y compañeros de equipo, el británico Elfyn Evans y el finlandés Sami Pajari, fueron tercero y cuarto.

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