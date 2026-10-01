Solberg, primer líder del Rally de Italia-Cerdeña por delante de Ogier, Evans y Pajari

Solberg fue el mejor en el tramo disputado en el circuito de rallycross de Ittiri con ocho décimas de margen sobre el francés Sébastien Ogier, nueve veces campeón, pero este año sin opciones. El líder del campeonato, Elfyn Evans, marcó el tercer tiempo a 1.1 segundos, mientras que Pajari fue cuarto a 1.5.
El español Dani Sordo (Hyundai) fue el sexto más rápido, pero recibió una penalización de 10 segundos por salida anticipada, que se suma a otra penalización de 10 segundos por llegar tarde al primer control.
Evans, Pajari y Solberg, los tres equipo Toyota Gazoo Racing y al volante de sendos GR Yaris, se juegan el título mundial de pilotosen el Rally de Italia-Cerdeña, última prueba de la temporada 2026 tras la cancelación del Rally de Arabia Saudí.
Con 35 puntos en juego en esta última prueba, Evans lidera la clasificación de pilotos con 17 puntos de ventaja sobre Pajari y 21 sobre Solberg.
Este viernes se disputarán dos bucles de tres tramos en carreteras del noreste de la isla sarda.