Verstappen en la 'pole' de Sepang; Hamilton a su lado en primera fila

Verstappen, de 29 años, firmó su cuadragésima novena 'pole' en la F1 -la primera de la temporada- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 130 milésimas, 298 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, marcó el tercer tiempo de la cronometrada principal, a 428 milésimas de su compañero, pero al estar sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla -por cambiar elementos en la unidad de potencia de su monoplaza- arrancará octavo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que marcó el cuarto crono -a medio segundo del astro neerlandés- 'hereda' por tanto la tercera plaza, en una segunda fila que completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la tercera hilera arrancarán los dos McLaren del inglés Lando Norris -último campeón del mundo- y el australiano Oscar Piastri, sexto en parrilla.

El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 302 con los que lidera Antonelli- sale séptimo, desde la cuarta fila; que completa el sancionado Hadjar.

El francés Pierre Gasly (Alpine) arrancará noveno, una posición por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), en una prueba que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón mundial, y Carlos Sainz (Williams) afrontarán desde el duodécimo y el decimotercer puesto, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -eliminado en la Q1- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que cayó en la Q2, pero que, en cualquier caso, arrastraba una sanción de quince puestos en la formación de salida- lo harán desde el fondo de la parrilla.

La carrera, prevista a 56 vueltas -para completar un recorrido de 310,4 kilómetros- arrancará a las nueve de la mañana, en horario peninsular español: las 07.00 horas GMT.