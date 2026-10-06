Fernando Alonso podría anunciar en breve su presencia en el Dakar

El citado portal aseguró además que correrá con un coche de la categoría reina T1+, "un ex Dacia gestionado por Prodrive y transformado exteriormente en Aston Martin, en una sinergia ideal con David Richards y la marca en la que Fernando milita en Fórmula 1".

Fernando Alonso ya anunció el pasado jueves en el previo del GP de Baréin en Malasia que "tal vez haya más sorpresas en las próximas semanas". "Hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible”, apuntó el campeón del mundo asturiano.

El doble campeón del mundo de F1 ya corrió en la edición del Dakar 2020 con un Toyota Hilux T1, junto a Marc Coma, y acabó en decimotercera posición.