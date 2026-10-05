La Fórmula 2 llegará a México en 2027 como complemento del Gran Premio de F1

La capital mexicana albergará la decimosegunda de catorce fechas del próximo serial de plata, entre el 29 y el 31 de octubre de 2027. Será un complemento del Gran Premio de Fórmula 1 en el tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez.

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La FIA anunció a la vez la incorporación de una carrera en Estambul, también en octubre próximo. “La incorporación de la Ciudad de México a nuestro calendario de la Fórmula 2 2027 permitirá acercar la categoría a nuevas audiencias”, dijo Bruno Michel, director ejecutivo del serial, en una rueda de prensa en Ciudad de México.

El campeonato de Fórmula 2 comenzó en 2017 como semillero para los jóvenes pilotos con talento y aptitudes para llegar a la F1.

En la temporada inaugural participaron diez escuderías. Ese año corrieron el monegasco Charles Leclerc y el tailandés Alexander Albon, quienes actualmente compiten en la Gran Carpa con Ferrari y Williams, respectivamente.

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Bajo la antigua denominación de GP2 Series (2005-2016) , pugnaron el británico Lewis Hamilton y el alemán Nico Rosberg, quienes posteriormente fueron campeones mundiales en la máxima categoría del automovilismo.

En la actual temporada de F2 participan once equipos y en la plantilla de pilotos se encuentran los mexicanos Rafael Villagómez y Noel León, los brasileños Rafael Câmara y Emerson Fittipaldi, el paraguayo Joshua Duerksen y el colombiano Sebastián Montoya. El mexicano Sergio Pérez, actualmente al volante de un Cadillac en la F1, también fue corredor de la GP2 Series.