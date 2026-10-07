Marc Márquez debe afrontar el obstáculo de Indonesia en su remontada

Sólo se han disputado cuatro ediciones del Gran Premio de Indonesia en el trazado de Mandalika, en la isla de Lombok, en la última de las cuales sufrió la caída, provocada por el italiano Marco bezzecchi (Aprilia RS-GP), que le provocó la lesión que ha venido arrastrando hasta casi la primera mitad de esta temporada.

No ha sido hasta la cita italiana de Mugello cuando Marc Márquez ha comenzado a recuperar posiciones y puntos en el campeonato del mundo para llegar a un trazado de los que podría considerar hostil, pero en el que, como él mismo ha dicho tras su doblete en Japón, tendrá que intentar sacar lo mejor de sí mismo y dejar atrás unas estadísticas que le resultan terriblemente negativas.

Ningún piloto ha logrado repetir victoria en Mandalika, en donde el primer vencedor, después de tener que recurrir incluso a una chamana local, Rara Istiani Wulandari, que cuenco en mano invocó a sus dioses para detener una lluvia incesante que amenazaba con cancelar el gran premio, que por las condiciones del asfalto facilitó la victoria del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16).

Después del lusitano, han vencido en el trazado de Lombok el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), sin que en ninguna edición disputada Marc Márquez lograse terminar la carrera, ausente en 2022, por caída en 2023 y 2025 y por problemas técnicos en 2024.

Quizá por este motivo, principalmente, tanto Marc Márquez como Ducati se han concienciado o conminado a buscar la manera de revertir esa trayectoria en Mandalika, sobre todo pensando en clave de campeonato y teniendo en cuenta que los pilotos oficiales de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, han sido en este escenario protagonistas por distintos motivos.

Martín, porque ganó en 2024, y Bezzecchi, por ser quien provocó la caída de Márquez en 2025, tienen por ello su cuota de protagonismo pero, sobre todo, por ser el primero y el tercero en la clasificación del Mundial, respectivamente, 'emparedando' al nueve veces campeón del mundo: 333 puntos el líder de la tabla, 331 Márquez y 284 Bezzecchi.

Además de ellos, Marc Márquez, en su remontada hacia el liderato del Mundial, a falta de siete grandes premios, deberá tener muy en cuenta al japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), además de a su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), muy condicionado por la penalización que tuvo que cumplir en el 'Mobility Resort Motegi' cuando había sido uno de los más rápidos de entrenamientos.

Junto a los anteriores, debiera tenerse en cuenta a los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), vencedor en 2023, quienes, aun con muchos altibajos de rendimiento, disponen del mejor material técnico para estar, cuando menos, en la pelea por el podio.

Por lo visto en la última cita de Japón, el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) parece llegar en muy buenas condiciones físicas y técnicas, como también Fermín Aldeguer, quien en 2027 dispondrá de material oficial de la fábrica Ducati.