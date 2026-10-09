Raúl Fernández establece un nuevo récord y domina la práctica oficial

Fernández paró el cronómetro en 1:28.725, con el que batía la anterior plusmarca, establecida en 2025 por otro piloto de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, que rodó en 1:28.832.

Hasta tres pilotos de Aprilia coparon las primeras posiciones de la práctica oficial, con Raúl Fernández, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, el líder del Mundial, que acabó por delante de los también españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Márquez fue la primera de las cinco Ducati que consiguieron entrar en la segunda clasificación directa pues también lo hicieron los italianos Fabio di Giannantonio (6º), Franco Morbidelli (9º) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (10º) y el español Alex Márquez (8º), además de la Yamaha del francés Fabio Quartararo.

Bezzecchi fue el primer líder de la práctica oficial con un tiempo de 1:30.110 que, poco después, batió el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), aunque antes se fueron por los suelos el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), en la que era su segunda caída de la jornada, en ambos casos sin daños físicos.

Fernández, pocos instantes más tarde, fue el primero en bajar del minuto y treinta segundos, 1:29.945 en su sexta vuelta, y en la siguiente 1:29.793, seguido por Marco Bezzecchi, un sorprendente Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), que montó muy pronto el neumático blando trasero, Pedro Acosta (KTM RC 16) y Marc Márquez.

Tras su estela se situó Marco Bezzecchi, mientras que su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura, que se fue por los suelos en los libres matinales a unos 180 km/h, tuvo que soportar las molestias que le ocasionó su lastimado dedo meñique de su mano derecha.

Quartararo no tuvo demasiada suerte, pues poco después de lograr su tiempo se fue por los suelos a la entrada de la variante de las curvas siete y ocho, al perder adherencia el tren delantero de su Yamaha, y aunque al entrar en la grava el piloto se propinó un fuerte golpe, no hubo que lamentar daños físicos de consideración.

Por entonces Raúl Fernández ya había puesto una nueva referencia en la tabla de tiempos, 1:29.341 en la decimotercera vuelta, por delante del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y de Bezzecchi.

Marc Márquez era la tercera Ducati de la tabla, séptimo, a ocho décimas de segundo de Fernández, con los dos primeros parciales como sus peores referencias en la vuelta rápida, aunque no tardó en mejorar su situación para ascender hasta el cuarto lugar a cinco décimas del líder.

En el último tercio de la práctica, el italiano Enea Bastianini (KTM C 16) fue el siguiente protagonista de la misma caída que antes protagonizaron tanto Diogo Moreira -que se volvió a caer al final de la tanda en la curva once- como Fermín Aldeguer y Fabio Quartararo, en la entrada de la variante de las curvas siete y ocho.

Mientras, Raúl Fernández seguía a su aire y marcaba una vuelta rápida con 1:29.252 en su decimoctavo giro y, en el veintiuno, era Marc Márquez quien ascendía hasta la segunda posición, a 174 milésimas de su rival, que no paraba de mejorar.

Fernández, en su vigésimo giro, fue el primero en bajar del minuto y 29 segundos al rodar en 1:28.725, que era nuevo récord absoluto de la categoría, ahora por delante de Marco Bezzecchi, con Marc Márquez tercero.

Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) cayó en la curva dieciséis, sin soltar en ningún momento el manillar, en la que se percibió perfectamente como sujetaba la leva del embrague para intentar que no se parase el motor, aunque la moto resultó dañada y no pudo continuar, como tampoco Enea Bastianini (KTM RC 16), que se fue al suelo en la siguiente curva.

El récord de Raúl Fernández resultó inalcanzable para sus rivales, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín, los tres pilotos de Aprilia, en las primeras posiciones, seguidos por Pedro Acosta, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo, Alex Márquez, Franco Morbidelli y 'Pecco' Bagnaia con el pase a la segunda clasificación directa.

No entraron en ella Alex Rins, Ai Ogura, Fermín Aldeguer y ninguno de los pilotos de Honda.