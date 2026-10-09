Russell, por delante de Leclerc y de Norris en el único libre de Singapur

En la mejor de sus 28 vueltas, Russell -penalizado al haber cambiado numerosos componentes de la unidad de potencia del Mercedes- cubrió los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 32 segundos y 274 milésimas; 198 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 273 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren); último campeón del mundo, que, al igual que los anteriores, marcó su tiempo bueno con el neumático blando.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 84 puntos de ventaja sobre su compañero-, se inscribió séptimo en la tabla de tiempos, a un segundo y dos décimas y con el neumático medio; el mismo compuesto que empleó, para acabar un puesto por delante de él, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que afronta este fin de semana su Gran Premio número 250 en la F1.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -, que dio 27 vueltas y en la mejor de ellas se quedó a dos segundos y 221 milésimas- y Carlos Sainz (Williams) -a 2.377 en el mejor de sus 31 giros- marcaron el decimocuarto y el decimoquinto tiempo, respectivamente, en la única sesión libre que tendrá lugar en la muy húmeda Singapur, en un fin de semana en el que se ha decretado alerta por calor.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que dio 27 vueltas, firmó el decimonoveno tiempo, con neumático medio, a dos segundos y 709 milésimas de Russell; del que se quedó a poco más de tres segundos, con el vigésimo primer crono -que logró con gomas blandas en el mejor de sus 21 giros-, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

Antonelli había marcado, antes de completarse la primera media hora del ensayo, el mejor parcial con los neumáticos duros (1:33.830); con los que rodaban todos en ese momento había mejorado en 34 milésimas a Leclerc y en 56 a Russell, en una sesión en la que la única incidencia reseñable fue que, a falta de 20 minutos para que se completara la hora de rodaje, se decretó coche de seguridad virtual durante un rato, después de que al alemán Nico Hülkenberg se le parase el Audi en la recta de meta.

A falta de doce minutos, la mayoría de los pilotos cambiaron de compuesto e instalaron los primeros neumáticos medios y blandos, con los que lograron sus mejores tiempos de una sesión que -a diferencia de la cronometrada principal y de la carrera larga- se disputó a la luz del día.

La 'mini calificación' ('sprint shootout'), que ordenará la formación de salida de la prueba sprint de este sábado -a un tercio de la larga, es decir, 21 vueltas, para completar 103,4 kilómetros- se disputará a las ocho y media de la tarde: las dos y media, en horario peninsular español: las 12.30 horas GMT.