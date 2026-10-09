Verstappen: "Ha sido algo inesperado, pero estoy muy contento por acabar primero"

"Esto ha sido algo inesperado en Singapur, pero estoy muy contento con haber acabado primero hoy", manifestó Verstappen, de 29 años, que disputa su Gran Premio número 250 en la Fórmula Uno, en la que cuenta 72 victorias -la tercera marca histórica- y 49 'poles'.

"Hemos sido bastante mas fuertes en las últimas carreras, pero esta es una pista que deja en evidencia algunas de nuestras debilidades; y ya tuvimos algunas dificultades desde el principio", explicó el astro neerlandés, que viene de exhibirse el pasado domingo en el caótico Gran Premio de Baréin, disputado en Sepang (Malasia); donde logró su primera victoria del año, un día después de firmar su primera 'pole' de la temporada. Asimismo las primeras del curso para Red Bull y para Ford, el nuevo motorista de la escudería austriaca.

"Nos las apañamos para sacarle el máximo rendimiento y, una vez que montamos los neumáticos blandos, el coche realmente empezó a cobrar vida", apuntó 'Mad Max', que es sexto en el Mundial, con 188 puntos. Exactamente 132 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); que este sábado sale séptimo.

"El extra de agarre nos dio más confianza y estabilidad en áreas en las que con anterioridad nos habíamos sentido algo inseguros", señaló el ídolo deportivo de los Países Bajos.

"La calificación será nuestro principal objetivo mañana, al mismo tiempo de asegurarnos de tener una buena salida. Haremos lo mejor posible y veremos qué pasa; pero ha sido una buena forma de empezar el fin de semana", manifestó Verstappen después de dominar este viernes la calificación para la carrera corta del Gran Premio de Singapur.