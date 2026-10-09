Verstappen sigue en racha y saldrá primero en el sprint de Singapur

Verstappen, de 29 años, que disputa su Gran Premio número 250 en la F1 -en la que, con 72, posee la tercera marca histórica de victorias- dominó la calificación para la carrera corta, en cuya decisiva tercera ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 4.927 metros de la pista singapurense en un minuto, 31 segundos y 156 milésimas. Exactamente 120 menos que el inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 84 puntos de los 320 que cuenta su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli; que arrancará séptimo este sábado.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -que logró dos de sus 32 victorias en F1 este circuito- y Carlos Sainz (Williams) -que también festejó uno de sus cuatro triunfos en Singapur- saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente, en una carrera programada a un recorrido de muy poco más de un tercio de la larga; es decir: 21 vueltas, para completar 103,4 kilómetros. En la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en la cronometrada, y el australiano Oscar Piastri (McLaren) arrancarán desde la segunda fila.

En un fin de semana en el que, unido a las altas temperaturas y la excesiva humedad hay que añadir el aire sucio procedente de los incendios que hay en Indonesia, el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá undécimo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) vigésimo, en la prueba corta. En la que puntuarán los ocho primeros.

El ganador se llevará ocho puntos; el segundo, siete; y así sucesivamente, de forma decreciente, hasta el octavo, que sumará uno.

Russell, que a su extensa lista de infortunios añadió un nuevo abandono en Sepang y que el próximo domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, al haber cambiado numerosas piezas de su unidad de potencia, había marcado el mejor crono (1:32.274) del único entrenamiento, en el sexto y último fin de semana con formato sprint.

El inglés acabó con 198 milésimas de ventaja sobre Leclerc y 273 sobre su compatriota Lando Norris (McLaren); último campeón del mundo, que, al igual que los anteriores, marcó su tiempo bueno con el neumático blando.

Antonelli se había inscrito séptimo en la tabla de tiempos, a un segundo y dos décimas y con el neumático medio; el mismo compuesto que empleó, para acabar un puesto por delante de él, 'Mad Max', brillante el pasado domingo en Sepang. Alonso -a dos segundos y 221 milésimas- y Sainz -a 2.377- marcaron el decimocuarto y el decimoquinto tiempo, respectivamente, en el único libre del fin de semana.

Colapinto -el único hispanohablante que no ha ganado aún en Singapur, pero el mejor de los cuatro en la general, en la que es duodécimo, con 27 puntos- firmó el decimonoveno tiempo, con neumático medio, a dos segundos y 709 milésimas de Russell. Del que se quedó a poco más de tres segundos, con el vigésimo primer crono -que logró con gomas blandas-, 'Checo', que festejó uno de sus seis triunfos en la F1, hace cuatro años, en Marina Bay.

Sainz y el bravo piloto tapatío quedaron eliminados en la primera ronda de la calificación (SQ1), interrumpida, con bandera roja, durante unos minutos, a causa del toque que se dio, en la cuarta de las 19 curvas del circuito, 'Checo'; que hubo de cambiar el alerón delantero de su auto antes de regresar de nuevo a pista para acabar eliminado, con el vigésimo tiempo.

El mexicano largará dos puestos por delante de Carlos, que se lamentó del mal funcionamiento de los frenos, que provocaron que bloqueara ruedas en la octava curva. En una ronda que dominó Verstappen (1:33.477) y cuyo desarrollo normal quedó de nuevo perturbado por la electrónica; que ya había fallado en Malasia y que la FIA (Federación Internacional del Automovil) achacó esta vez a un "error humano" por el que pidió disculpas.

Alonso, que había pasado el corte con el decimocuarto crono; y Colapinto, con el decimoséptimo, cayeron en la siguiente ronda; que, a causa de los citados problemas, arrancó con retraso.

A pesar de acabar su vuelta pensando que era "muy buena", el genial piloto asturiano se marchó decepcionado con el decimoquinto puesto en parrilla. Al bonaerense, undécimo, le faltó apenas una décima para pasar a la SQ3; en la que sí entro su compañero, el francés Pierre Gasly, que partirá décimo este sábado.

Leclerc (1:32.246) fue el más rápido en el segundo acto -de nuevo con los preceptivos neumáticos medios-, con tres décimas sobre su compañero, el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton. Tercero en el certamen, a unos casi inalcanzables 106 puntos de Antonelli; cada vez más cerca de convertirse, a los 20 años, en el campeón del mundo de F1 más joven de la historia.

En la tercera y decisiva ronda, y, con el obligatorio neumático blando, Verstappen -que, curiosamente, nunca ha ganado en Singapur- demostró por qué es uno de los más grandes de la historia; y se hizo acreedor al puesto de honor en parrilla. En una prueba en la que Sir Lewis -a más de medio segundo del piloto que lo destronó, hace cinco años- partirá sexto. Al lado, en tercera fila, de su compatriota Norris.

Desde la cuarta, junto a Antonelli, lo hará el neozelandés Liam Lawson; que parte octavo. Desde el puesto que otorgará el último punto en liza.

La jornada de este sábado se completará con la cronometrada principal, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Nocturna, que en Europa y en América se verá en la franja horaria habitual. Prevista a 62 vueltas, hasta recorrer 305,3 kilómetros.