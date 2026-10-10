El español Brian Uriarte se hace con la 'pole', el líder Quiles saldrá sexto

Uriarte, que acumula su tercera 'pole position' de la temporada tras las de Alemania y Austria, marcó un mejor tiempo de 1:36.861, con sus compatriotas David Almansa (KTM) y Álvaro Carpe (KTM) también en la primera línea.

El líder del campeonato, que dispone de otra posibilidad de conseguir matemáticamente el título Mundial, deberá salir desde la segunda línea de la formación de salida, junto al español Adrián Fernández (Honda) y al italiano Guido Pini (Honda).

El británico Scott Ogden (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM), el español David Muñoz (KTM) y el austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), por primera vez, fueron los pilotos que pasaron a la segunda clasificación.

David Muñoz fue investigado por Dirección de Carrera como consecuencia del toque que protagonizó junto al surafricano Ruche Moodley (KTM), que acabó fuera de la pista, al principio de la primera clasificación.

Ya en la segunda clasificación el finlandés Rico Salmela (KTM) fue el primer protagonista, pues su brío le llevó a cometer un error en forma de caída en la curva diez, tras haber marcado el decimocuarto tiempo, aunque logró que el motor de su moto no se parase y pudo regresar a la pista cuando el español Brian Uriarte era el primero en bajar del 1:37 al rodar en 1:36.861.

Como Salmela, pero en la curva dieciséis, se fue por los suelos Máximo Quiles, que de esa manera se vio obligado a entrar en su taller a reparar los daños y cambiar el neumático trasero, aunque en su caso era segundo en la tabla de tiempos, a 355 milésimas de segundo de Uriarte.

Sus mecánicos se tuvieron que emplear a fondo para alinear nuevamente la dirección de la moto, que resultó dañada, pero sin problemas para saltar a pista en su último intento de vuelta rápida y con casi todos los pilotos teniéndole a él y a David Almansa como referentes a seguir.

Almansa se puso al frente de la larga línea de pilotos que saltaron a pista, en donde Máximo Quiles se las 'apañó' para llegar hasta el rebufo de Almansa que se puso tras el líder de la clasificación Brian Uriarte, con un tiempo de 1:36.948, mientras que Quiles 'cayó' hasta la sexta plaza, después incluso de protagonizar una salvada al apoyar el codo en el asfalto, superado también por Álvaro Carpe (KTM), Adrián Fernández (Honda) y Guido Pini (Honda).

En la tercera línea de la formación de salida estarán el indonesio Veda Pratama (Honda), el italiano Matteo Bertelle (KTM) y el español Adrián Cruces (KTM), con el irlandés Casey O'Gorman (Honda), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el español Jesús Ríos (Honda) en la cuarta.