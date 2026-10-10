El español Raúl Fernández consigue su primera 'pole position' en MotoGP

Fernández marcó un mejor tiempo de 1:28.852, y ya anteriormente había establecido un nuevo récord absoluto del circuito con 1:28.725.

En la segunda tanda de entrenamientos libres, previa a las clasificaciones oficiales, el turco Toprak Razgatlioglu se fue por los suelos en la curva trece al lanzarlo por los aires su Yamaha YZR M 1 V4, lo que hizo que se propinase un fuerte golpe en el hombro derecho, que se salió de su emplazamiento y que obligó a mostrar bandera roja para atender al piloto y retirar las piezas rotas de su moto.

Las propias asistencias médicas del circuito atendieron al piloto turco para devolver el hombro a su emplazamiento original, lo que unido al fuerte golpe que se dio en la cabeza no le impidió disputar la primera clasificación.

Apenas unos minutos después se volvió a abrir la pista para continuar con una sesión libre que ya por entonces lideraba el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con un tiempo de 1:29.899, seguido por sus compatriotas Pedro Acosta (KTM RC 16) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Al final, se encaramó a la primera posición el italiano Marco Bezzecchi, por delante de Raúl Fernández y Marc Márquez para afrontar ya las clasificaciones oficiales, en la primera de las cuales el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) fue rápidamente protagonista al irse por los suelos en la curva diez, aunque agarró la leva del embrague y evitó que el motor se parase, lo que le permitió regresar a pista sin problemas.

En ese mismo punto de la curva diez tuvo un 'susto' importante el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que ya era el más rápido de la primera clasificación, con 16 milésimas de adelanto sobre el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), que tuvo como a su sombra durante buena parte de la tanda al español Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4).

Y tras el 'susto' llegó la caída, en ese mismo punto, la curva diez, de Ai Ogura, y por detrás de él, también se cayeron el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) y Johann Zarco (Honda RC 213 V), en tanto que el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) y el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) se fueron al suelo en la curva uno.

Aldeguer mejoró en 90 milésimas de segundo el registro de Ogura y aunque Alex Rins lo intentó en su última vuelta rápida, se tuvo que conformar con ser tercero, pasando de ronda los dos anteriores.

Marc Márquez fue la primera referencia de la segunda clasificación con 1:29.265 en su segunda vuelta, seguido a 25 milésimas de segundo por Marco Bezzecchi y ya con Raúl Fernández a más de tres décimas de segundo.

Pero la clasificación final no había hecho más que comenzar y eran muchos los pilotos que estaban marcando parciales de vuelta rápida.

Marco Bezzecchi, en su siguiente vuelta, se puso al frente de la tabla con 1:28.961, mientras que Marc Márquez decidía entrar en su taller a cambiar neumáticos y en pista era superado también por Raúl Fernández.

Tanto Bezzecchi como Fernández entraron una vuelta después en sus talleres, con menos de ocho minutos para el final de la clasificación.

De regreso a pista, Marc Márquez se puso tras la estela de la moto de Jorge Martín y aunque éste lo intentó evitar, el nueve veces campeón del mundo perseveró en su intento y se mantuvo al rebufo de la Aprilia del campeón del mundo de MotoGP de 2024.

Raúl Fernández se puso líder con 1:28.852 en su sexta vuelta, por delante de Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, lo que dejaba fuera de la primera línea a Marc Márquez, por entonces cuarto, delante de Martín.

La caída de Fermín Aldeguer en la curva dieciséis evitó que ningún piloto pudiese marcar vuelta rápida en ese giro, dejando una última oportunidad a todos ellos para intentar batir el registro de Fernández.

El segundo sector se le 'atragantó' a Marc Márquez, el último que podía batir a Raúl Fernández, quien de esta manera logró su primera 'pole position' en la categoría de MotoGP, por delante de Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio.

Desde la segunda línea saldrán Marc Márquez, Jorge Martín y Fermín Aldeguer, con Ai Ogura, Alex Márquez y Pedro Acosta, y Francesco 'Pecco' Bagnaia, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo en la cuarta.