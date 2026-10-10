Izan Guevara suma su quinta 'pole' y un nuevo récord absoluto

Guevara consiguió un mejor tiempo de 1:31.963 y fue el único piloto de Moto2 que rodó en ese segundo, con el que batió el récord que por la mañana había protagonizado el hispano colombiano David Alonso (Kalex), de 1:32.187.

El líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), saldrá desde una retrasada décima posición.

El neerlandés Collin Veijer (Kalex) fue la referencia en la primera clasificación con un 1:32.674 en su segunda vuelta, 41 milésimas de segundo más rápido que el español José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, por delante de su compatriota Adrián Huertas (Kalex), a 49 milésimas del líder, y el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), a 89 milésimas.

Veijer volvió a rebajar el mejor tiempo en su sexto giro, en el que rodó en 1:32.325, que nadie pudo batir, concluyendo tras su estela José Antonio Rueda, el japonés Taiyo Furusato (Kalex) y el estadounidense Joe Roberts, que igualó el registro de Luca Lunetta, pero pasó el americano por su mejor segunda vuelta a la segunda clasificación.

Hasta tres pilotos se vieron sancionados durante los entrenamientos de Moto2. El belga Barry tendrá que salir último por rodar excesivamente despacio por tercera vez; el español Arón Canet, por el mismo motivo tendrá que perder nueve posiciones en la formación de salida; y el también español Alonso López por no respetar las banderas amarillas en pista tendrá que ceder seis posiciones en la salida.

En el primer 'time attack' fue el español Alex Escrig (Forward) el más rápido de todos los pilotos de Moto2, con un tiempo de 1:32.225, siendo su compatriota Iván Ortolá (Kalex) quien más se acercó, a 120 milésimas de segundo (1:32.345), con Izan Guevara cuarto y Manuel González octavo.

No paró ahí la trayectoria de Alex Escrig, quien una vuelta más tarde volvió a 'arañar' milésimas de segundo a su tiempo para rodar en 1:32.159, que ya era nuevo récord absoluto, al batir el registro matinal del hispano colombiano David Alonso (Kalex), que había rodado en 1:32.187.

Un nuevo paso por los talleres y fue Izan Guevara quien comenzó a marcar parciales de vuelta rápida para encaramarse a la primera posición con 1:31.963, nuevo récord absoluto, mientras que el líder de Moto2 pasaba por problemas y caía a la décima posición.

Tras Guevara y Escrig se situaron David Alonso, que completó la primera línea, con su compañero de equipo Daniel Holgado tras él y junto a Daniel Muñoz e Iván Ortolá, que serán la segunda línea de salida.

La tercera línea la ocuparán Joe Roberts, Collin Veijer y Tony Arbolino, con Manuel González, Alonso López y Filip Salac en la cuarta.