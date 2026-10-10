Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.