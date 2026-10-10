Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)
Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 31 segundos y 529 milésimas, 110 menos que el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de la prueba sprint disputada horas antes.
La tercera ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.