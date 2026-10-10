Verstappen 'dobla', firma la 50 y apunta a su primer triunfo en la noche de Singapur

Verstappen, de 29 años, que horas antes había ganado la sexta y última carrera corta del año, firmó su quincuagésima 'pole' en la categoría reina -la segunda del año y la segunda seguida- al dominar la calificación de este sábado. En cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.927 metros de la pista singapurense en un minuto, 31 segundos y 373 milésimas, 54 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, arrancará tercero, desde una segunda hilera que completa el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que repitió el cuarto puesto logrado en la prueba sprint y encabeza ahora el campeonato con 325 puntos: 89 más que su compañero, el inglés George Russell.

Russell -retirado en la carrera corta, cuyos cuatro primeros puestos coincidieron con los de la calificación, invirtiendo el orden de los Ferrari- acabó sexto la cronometrada principal, un puesto por detrás de su compatriota Lando Norris (McLaren); pero saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo al haber sido penalizado por cambiar numerosos componentes de la unidad de potencia de su Mercedes.

Por ese motivo, todos avanzan un puesto y el que saldrá al lado de Lando en la tercera fila es su compañero, el australiano Oscar Piastri. En una carrera de posición, en una pista en la que es muy difícil adelantar, en la que el español Carlos Sainz (Williams) saldrá decimotercero y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), que lo iba a hacer desde la decimosexta plaza, lo hará finalmente desde la última fila al haber cambiado la unidad de potencia de su deficiente AMR26.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimoquinto en la carrera nocturna de este domingo -prevista a 62 vueltas, hasta recorrer 305,3 kilómetros-, en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno. Y en la que 'Mad Max', que viene de lucirse el domingo pasado en Sepang (Malasia), donde ganó el aplazado Gran Premio de Baréin, buscará elevar a 73 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1.

Eso, después de haberse anotado el triunfo en el sprint. Algo a lo que el ídolo deportivo de los Países Bajos, que, curiosamente, nunca ha ganado el Gran Premio de Singapur, no le dio excesiva importancia, porque lo único que le importa es ganar este domingo.

La prueba corta -que Alonso acabó undécimo, un puesto por delante de Sainz- comenzó con algo más de media hora de retraso, a causa de la fuerte lluvia caída sobre Marina Bay. Verstappen salía primero, pero Russell -segundo en parrilla- arrancó bien y le quitó el liderato al astro neerlandés, al tiempo que Hamilton avanzaba tres puestos, para colocarse tercero antes de la primera curva.

Pero Russell perdió el control del Mercedes, al pisar la línea blanca, en la última de las 19 curvas del circuito, antes de completar el primer giro. Quedó fuera de carrera y, si aún la albergaba, perdió toda esperanza de ganar un Mundial en el que su compañero se convertirá, salvo hecatombe superlativa, en el tercer italiano de toda la historia -73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari- en coronarse campeón.

La pifia de George provocó la entrada en pista del coche de seguridad. Poco después de que se tocaran el canadiense Lance Stroll, compañero del doble campeón mundial asturiano, y ‘Checo’, en una prueba en la que, a las primeras de cambio también se retiraron Colapinto y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

El debutante sueco-británico Arvid Lindblad también perdió el control de su RB cuando aún estaba en pista un 'safety' que se retiró tras la sexta de las 20 vueltas (se suprimió una de las previstas, al haberse dado un giro de formación extra, por detrás del coche de seguridad); cuando Verstappen lideraba por delante de los dos Ferrari, de los dos McLaren y de Antonelli, que era sexto.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) también abandonó poco después el último sprint del año, que sólo acabaron 13 de los 22 pilotos. En cuya última vuelta se tocaron los dos McLaren -que eran cuarto y quinto- y Antonelli, que rodaba sexto, concluyó cuarto. 'Colocándole' otros cinco puntos en la general a Russell. Y dejando claro que sólo queda por saber la fecha exacta en la que se proclamará de forma matemática campeón. A los 20 años, el más joven de la historia.

"Estoy contento pero no es ésta la carrera que quería ganar. Quiero ganar mañana”, apuntó el súper-depredador deportivo neerlandés nada más bajarse del coche. Sólo un par de horas antes de firmar una 'pole' que en Singapur vale oro.

La calificación, fundamental en una carrera de posición y en una pista en la que es muy difícil adelantar, se disputó, a diferencia del sprint, en seco. Alonso, que festejó dos de sus 32 victorias en esta pista (2008 y 2010) -con el decimoséptimo tiempo- y ‘Checo’, que celebró una de sus seis (2022) en Marina Bay -con el vigésimo-, quedaron eliminados en la primera ronda.

Debido a la penalización de Russell y el cambio de motor del coche de Alonso, el bravo piloto tapatío, saldrá decimoctavo. Dos puestos por delante de Hadjar, que no marcó tiempo y también quedó fuera de combate en la Q1; en la que Hamilton (1:32.680) marcó el mejor tiempo de la ronda, mejorando en 94 milésimas a su compañero.

Colapinto pasó el corte con el noveno crono -a ocho décimas- y Sainz -que en 2023 también festejó uno de sus cuatro triunfos en la F1 en este circuito-, con el decimocuarto. A un segundo y tres décimas.

Ambos cayeron en la segunda ronda, en la que el argentino tocó muro con el lateral derecho del Alpine; y Hamilton se convirtió en el primero en bajar del minuto, 32 segundos.

Con un crono de 1:31.529, Sir Lewis mejoró en 11 centésimas a Verstappen en la Q2. Pero a la hora de la verdad, 'Mad Max' aprovechó su gran momento, a los mandos de un Red Bull mejorado. Con el que este domingo buscará su segunda victoria del año, la segunda para la escudería austriaca.

Su primer intento en la ronda decisiva (1:31.373) -del que se había quedado a doce centésimas Hamilton-, le bastó para firmar su 'pole' 50. Exactamente a siete de la cuarta mejor marca de todos los tiempos, que posee otro cuádruple campeón mundial, el alemán Sebastian Vettel.

Hamilton no mejoró su tiempo en su última vuelta. Leclerc, tampoco, pero le birló el segundo puesto a su compañero. Y Verstappen, con el puesto de honor en parrilla asegurado, se permitió el lujo de abortar su último intento. Tras 'doblar' este sábado, el astro neerlandés busca repetir, sólo siete días después, el éxito del pasado domingo en Sepang.