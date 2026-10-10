Verstappen sale primero en Singapur, por delante de los Ferrari y de Antonelli

Verstappen, de 29 años, logró su quincuagésima 'pole' en la categoría reina -la segunda del año y la segunda seguida- al dominar la calificación de este sábado; en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 31 segundos y 373 milésimas, 54 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, arrancará tercero, desde una segunda hilera que completa el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); que repitió el cuarto puesto logrado en la prueba sprint y encabeza ahora el campeonato con 325 puntos, 89 más que su compañero, el inglés George Russell.

Russell -retirado en la carrera corta- acabó sexto la cronometrada principal, un puesto por detrás de su compatriota Lando Norris (McLaren), pero saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo al haber sido penalizado por cambiar numerosos componentes de la unidad de potencia de su Mercedes.

Por ese motivo, todos avanzan un puesto; y el que saldrá al lado de Lando en la tercera fila es su compañero, el australiano Oscar Piastri. En una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) afrontarán desde la decimotercera y la decimosexta plaza, respectivamente.

El francés Pierre Gasly (Alpine) arranca séptimo, al lado del neozelandés Liam Lawson (RB), desde la cuarta hilera; una por delante de la que ocuparán el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi), que saldrá décimo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimoquinto en la carrera nocturna de este domingo -prevista a 62 vueltas, hasta recorrer 305,3 kilómetros-, en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno.