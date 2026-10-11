Bezzecchi, Guevara y Quiles, campeón mundial de Moto3, vencen en Mandalika

Bezzecchi consiguió ganar diez grandes premios después de que lo hiciese por última vez en Italia (Mugello), mientras que su compañero de equipo, el español Jorge Martín, al acabar tercero, por detrás de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), recuperó el liderato en la clasificación del Mundial con apenas dos puntos de ventaja.

Martín suma 355 puntos, por los 353 que tiene Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que acabó sexto después de imponerse este sábado en la carrera esprint -que le dio el liderato momentáneo del Mundial-, mientras que Bezzecchi es tercero, con 309 puntos, por lo que, a falta de cinco carreras para la conclusión, aún tiene opciones de ganar el título.

El líder del campeonato, Jorge Martín, no comenzó demasiado bien la jornada dominical, al sufrir una caída durante el 'warm up', sin consecuencias para su integridad física y en el mismo sitio, la curva once, en la que también cayó en 2023, aunque un año más tarde, en 2024, ganó en Indonesia desde la 'pole position'.

Bezzecchi aguantó por detrás de un mermado Raúl Fernández, como consecuencia de la fractura del dedo índice de su mano derecha -aunque él mismo confirmó después que, en realidad, tenía dos dedos rotos en esa mano-, que al final le pasó factura, hasta el comienzo de la decimonovena vuelta, en la que en la apurada de frenada de la curva uno le superó y puso la directa para conseguir su quinta victoria de la temporada.

El piloto italiano consolidó la primera posición, lo mismo que Raúl Fernández en la segunda y Jorge Martín en la tercera, en tanto que, tras ellos, Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) protagonizaron su propia lucha por la cuarta plaza, que acabaron en ese orden.

Izan Guevara (Boscoscuro) se adjudicó su tercera victoria consecutiva y la cuarta de la temporada por delante del líder de la categoría, Manuel González (Kalex), que acabó segundo, y ahora cuenta con sólo 5,5 puntos de ventaja sobre aquel.

La carrera estuvo marcada por un múltiple accidente en la primera curva que obligó a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera, cuando Daniel Holgado (Kalex) tocó por detrás a su compañero de equipo, el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024.

Por detrás de ellos ni el estadounidense Joe Roberts (Kalex) ni el neerlandés Collin Veijer (Kalex) pudieron evitar el contacto con las motos de estos y ambos acabaron por los suelos.

Salvo David Alonso, cuya moto quedó destrozada, el resto de involucrados en la caída pudieron hacer la segunda salida, aunque el estadounidense Roberts tuvo problemas en la misma formación de salida que le obligaron a retirarse a su taller.

En la segunda salida, el español Alex Escrig (Forward) sorprendió a Izan Guevara y ambos pusieron distancia sobre sus perseguidores para disputarse la victoria en Mandalika, pero a menos de dos vueltas para el final Escrig tuvo problemas con su moto que le entregaron la victoria en bandeja a Guevara, por delante de Manuel González y de Daniel Holgado, quien a pesar de la caída acabó en un meritorio tercer puesto.

El español Máximo Quiles logró su primer título mundial como lo hacen los grandes campeones, ganando la carrera de Moto3, que dominó desde los primeros compases de la segunda vuelta, y con un ritmo fuerte en esos primeros instantes consolidó una ventaja que le permitió adjudicarse el título mundial de Moto3 desde lo más alto del podio, en donde le acompañaron sus máximos rivales, los españoles David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

David Almansa salió como una exhalación nada más apagarse el semáforo para entrar en la primera curva del trazado por delante de Brian Uriarte (KTM), lo mismo que Máximo Quiles (KTM), quien desde la segunda línea de la formación de salida consiguió instalarse en la tercera plaza.

Quiles puso toda la carne en el asador en la primera vuelta, aunque no le resultó fácil ponerse al frente de la carrera hasta la segunda vuelta, en la que tras una serie de golpes entre los carenados de las motos con sus oponentes, acertó a situarse líder para pegar un fuerte tirón y marcharse en pos de una victoria que le daba matemáticamente el título mundial.