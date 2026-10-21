Marc Márquez visita un circuito 'favorable', donde Martín y Bezzecchi no han ganado nunca

Aunque Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) no visitó Australia la pasada temporada por sus problemas en el hombro derecho, sabe muy bien lo que es subirse a lo más alto del podio, pues lo ha hecho en 2015, 2017, 2019 y 2024, siendo segundo en 2022 y sufriendo hasta tres caídas en las ediciones de 2014, 2016 y 2018.

Al ser un circuito con más curvas a izquierdas (siete), que a derechas (cinco), es un trazado que se le suele dar muy bien al nueve veces campeón del mundo, que correrá por primera vez en ese escenario como piloto oficial de Ducati, pues la victoria que logró en 2024 fue como 'satélite' del fabricante italiano de Borgo Panigale en la escudería Gresini.

Una vez más, la atención estará centrada en la pelea por el liderato que protagonizarán Marc Márquez y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que cuenta con apenas dos puntos de ventaja sobre el de Ducati, y en la que también se podría meter su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Bien es cierto que las estadísticas no les son tan favorables como a Márquez, pues apenas cuentan con la segunda posición de Martín en 2024, después de una intensa pelea final con Marc Márquez, que ganó el duelo, y la tercera de Marco Bezzecchi en 2025.

A favor de Martín y Bezzecchi se debe recordar el buen rendimiento de sus Aprilia RS-GP en casi todos los circuitos y el hecho de que en 2025 el triunfo en el circuito oceánico fue para el piloto satélite del fabricante de Noale, el español Raúl Fernández.

Precisamente Raúl Fernández y su compañero en la escudería estadounidense Trackhouse Aprilia, el japonés Ai Ogura, deben ser protagonistas destacados de la decimoctava cita del mundial de MotoGP, como también el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que en Austria saldó una cuenta pendiente con la categoría al conseguir su primera victoria en una carrera de MotoGP.

Con ellos deberían estar, al menos, otras tres Ducati, las pilotadas por los italianos Fabio di Giannantonio y Francesco 'Pecco' Bagnaia, además de la del español Alex Márquez, pues el cuarto en discordia, el también español Fermín Aldeguer, será baja en Australia por una lesión en su mano derecha, por lo que será sustituido por el también español Iker Lecuona.

Una vez más volverá a ser duda el rendimiento del piloto oficial de Honda, el italiano Luca Marini, con su compañero de equipo, el español Joan Mir, todavía lesionado, en tanto que el brasileño Diogo Moreira, en su primera temporada en MotoGP, no deja de sorprender con su rendimiento sobre la Honda RC 213 V.

En una situación semejante se encuentran los pilotos oficiales de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, pues el rendimiento de sus motos dista mucho de estar entre los más rápidos de la categoría.

Quien podría tener su 'minuto de gloria', por su condición de local, es el australiano Jack Miller, al manillar de su Yamaha YZR M 1 V4, aunque se antoja complicado que pueda estar en la pelea por las mejores posiciones de la categoría.