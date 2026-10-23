El Circuito de Barcelona-Cataluña firma un acuerdo por 10 años con las IndyCar Series

"Iniciamos este acuerdo de diez años con la voluntad de recorrer un camino compartido ambicioso y a la vez exigente que nos abre nuevas posibilidades de crecimiento", afirmó Pau Relat, presidente de Fira Circuit, la sociedad que gestiona el circuito.

Al acto de presentación de este convenio también asistieron el presidente del gobierno autonómico catalán, Salvador Illa; el cinco veces campeón de las IndyCar Series, el catalán Àlex Palou; y el director ejecutivo de IndyCar, Mark Miles.

Tras celebrar 36 ediciones de manera ininterrumpida, Montmeló se queda sin su Gran Premio de Fórmula 1 en 2027, pero el gobierno catalán se ha movido con rapidez y discreción para asociarse con las IndyCar Series, considerada la Fórmula 1 norteamericana.

Palou reconoció que a la IndyCar ya le va "bien" que el año de su desembarco en la capital catalana no tenga que competir con la Fórmula 1, porque el público tendrá ganas de vivir un Gran Premio de monoplazas, y eso ayudará a llenar las gradas durante el fin de semana de la carrera.

"Pero no venimos a sustituir a nadie. Son competiciones diferentes y perfectamente compatibles", afirmó Palou, quien fue homenajeado durante el acto por sus cinco campeonatos en Estados Unidos, donde es una estrella a sus 29 años.

"No tengo palabras para describir lo que habéis conseguido: traer la IndyCar aquí y permitirme volver a casa. He corrido aquí en categorías inferiores, pero jamás soñé que podría hacerlo en la IndyCar. Vamos a ofrecer un gran espectáculo y sé que a los aficionados les va a encantar. Haremos que sea un día recordado por todos", dijo el piloto de Sant Antoni de Vilamajor.

Mark Miles también se mostró encantado por el acuerdo: "Estamos muy satisfechos de poder llevar a Europa nuestra marca de carreras y poder mostrar la IndyCar en la ciudad natal de Àlex Palou. Hemos disfrutado del enorme talento de Àlex durante años y sabemos que sus aficionados en España están deseando verlo competir en persona".

Para el director ejecutivo de la competición, que las NTT IndyCar Series se estrenen en "uno de los recintos de deportes de motor más reconocibles y prestigiosos del mundo", como Montmeló, y "con el telón de fondo de un destino internacional tan histórico e impresionante como Barcelona", hace aún más especial este acuerdo.