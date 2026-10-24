Antonelli sale desde la 'pole', por delante de los Red Bull, en Austin

Antonelli, de 20 años, firmó la séptima 'pole' en la F1 -todas esta temporada- al dominar la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 35 milésimas, 179 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull); y con 215 sobre el compañero de éste, el francés Isack Hadjar, que, al igual que los anteriores, marcó su vuelta rápida con el neumático blando

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc -a 232 milésimas- y el séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton -a 276- arrancarán cuarto y quinto, respectivamente; en una carrera que el otro Mercedes, el del también inglés George Russell, afrontará desde la sexta plaza.

Antonelli, que lidera el Mundial con 340 puntos, 102 más que Russell y con 111sobre Hamilton, será matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no pasa del noveno puesto; y Sir Lewis no mejora un quinto en el COTA.