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Automovilismo
03 de noviembre de 2026 - 17:45

El brasileño Rafael Camara pilotará para Haas en el Gran Premio de São Paulo

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El brasileño Rafael Camara, piloto de la cantera de Ferrari y líder de la clasificación de Fórmula 2, pilotará para el equipo Haas de Fórmula 1 en el próximo Gran Premio de São Paulo (Brasil), tras la confirmación por parte del equipo de que el francés Esteban Ocon ya no competirá con ellos este año.

Por EFE
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Durante el fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México, Ocon —quien ya había anunciado que dejaría Haas al final de la temporada— fue sustituido por el piloto reserva Ryo Hirakawa.

El japonés acabó en décima posición en México y sumó un punto en su primera carrera con el equipo, pero sus compromisos previos en el Mundial de Resistencia de este próximo fin de semana han abierto la puerta a Camara, que tiene contrato con Haas para 2027, para debutar en la F1 antes de lo previsto.

El brasileño cuenta con varios años de experiencia en las fórmulas inferiores, donde se ha alzado con títulos en el Europeo de Fórmula Regional y en la Fórmula 3, pero también causó una gran impresión al volante del monoplaza de Haas para 2025 durante una sesión de pruebas de modelos anteriores (TPC) celebrada en agosto, informa la web del Mundial.

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