Russell completó los 6.201 metros del trazado en un minuto, 47 segundos y 272 milésimas, 71 milésimas menos que el francés Pierre Gasly (Alpine), que terminó segundo, y 373 milésimas más veloz que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El nuevo campeón, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) acabó octavo con un tiempo de un minuto, 49 segundos y 43 centésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen fue decimotercero con un minuto, 50 segundos y 141 milésimas.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue décimo al rodar en un minuto, 49 segundos y 231 milésimas, dos segundos y 340 milésimas menos que su compatriota Carlos Sainz (Williams).

Los terceros libres tendrán lugar el viernes a las 16.30 horas (00.30 GMT del sábado), con la sesión de clasificación programada para las 20.00 horas (04.00 GMT del sábado).