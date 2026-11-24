Espargaró disputará su sexta carrera con la KTM RC16 en esta temporada, pues ya en Portimao, en donde no estaba previsto que corriera, ya tuvo que sustituir al lesionado Maverick Viñales, pues la recuperación de Viñales y la seguridad de todos en pista sigue siendo una de las prioridades en la complicada lesión que arrastra desde Sachsenring (Alemania) en 2025.

El piloto probador de KTM ya intervino con poca antelación para sustituir a Viñales en el Gran Premio de Portugal la semana pasada, pues tuvo conocimiento de su participación en la prueba a las 12 de la mañana, después de disputarse los primeros entrenamientos libres, pero ahora se podría decir que tiene una 'conexión especial' con el circuito Ricardo Tormo, ya que consiguió el primer podio de KTM en la categoría reina con la RC16 en ese circuito en 2018.

La nota de prensa del equipo indica que "a pesar de haberse sometido a una cirugía correctiva a principios de este año y de trabajar incansablemente para recuperar su plena forma física, la recuperación de Viñales ha resultado más complicada de lo previsto inicialmente, lo que finalmente le ha impedido participar también en la última ronda del campeonato de 2026".