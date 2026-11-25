Carpe dice tener ganas de "cerrar la temporada con un buen resultado en Valencia", ya que reconoce que el circuito Ricardo Tormo siempre es un lugar especial en el que ha conseguido buenos resultados en el pasado, y "además está cerca de casa" y vendrán a verlo muchos amigos, pero también recuerda que "en la clasificación general, mi compañero y yo estamos luchando por el tercer puesto, así que nuestro objetivo será rendir al máximo y mantener nuestra ventaja".

Carpe cuenta con siete puntos de ventaja sobre Uriarte y, por eso, destaca que sería "una forma estupenda" de despedirse, "con broche de oro, tras dos temporadas muy productivas juntos".

"El Gran Premio de Valencia es una prueba importante para mí", asegura en la nota de prensa del equipo Uriarte, quien afirma que tras dos duros reveses en Catar y Portugal, busca terminar la temporada "con un buen resultado" que ayude a compensar las dos últimas carreras.

Uriarte dice sentirse en "buena forma" y que el Ricardo Tormo es un trazado que le "gusta mucho" y en el que va a "darlo todo" para intentar terminar la temporada entre los tres primeros, que era uno de nuestros objetivos "clave" para la segunda mitad del año.