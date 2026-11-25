El pasado viernes, la exdirectora de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio, condenada a cuatro años de prisión por desvío de fondos de la petrolera estatal, recibió permiso para salir del centro de reclusión durante unas horas para asistir al acto de defensa de tesis universitaria de su hijo.

El permiso fue otorgado por Judyd Franco, directora del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), lugar de reclusión de Samudio. La exdirectora de Petropar había solicitado la autorización para su salida transitoria en base a un sistema de recompensas para personas privadas de su libertad con buena conducta que está vigente en el sistema penitenciario paraguayo desde 2025.

Llamativamente, la dirección del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad recién notificó al juzgado de ejecución penal pertinente la solicitud de Samudio y la autorización para su salida el pasado lunes, tres días después de que la extitular de Petropar haya realizado su salida transitoria.

Regreso se retrasó por el clima, según el Ministerio de Justicia

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Óscar Pereira, director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, señaló que el Código de Ejecución Penal da potestad a los directores de penitenciarías para otorgar permisos como el brindado a Samudio, previa evaluación de los indicadores de conducta de la persona privada de su libertad que lo solicita.

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Pereira comentó que, según los registros del Comple, Samudio salió de la prisión a las 13:44 del viernes. Añadió que no fue la única persona privada de su libertad trasladada en ese momento, sino que fue acompañada por otra interna que está embarazada – presumiblemente para atención médica - y otra que debía realizar trámites para su liberación.

El acto académico al que Samudio quería asistir tenía como hora programada las 18:30 y se suponía que Samudio regresara al Comple inmediatamente después de su finalización. Sin embargo, el regreso de esta a la cárcel no se dio hasta las 23:00, según los registros de la penitenciaría.

Eso dio lugar a rumores de que Samudio habría ido a su casa o otros sitios antes de volver a la prisión. Sin embargo, Pereira afirmó que el retraso en su regreso se debió a mal clima.

De todos modos, el director de Establecimientos Penitenciarios dijo que el Ministerio de Justicia ya solicitó informes detallados a la dirección del Comple para determinar si hay circunstancias que ameriten la apertura de un sumario administrativo sobre lo ocurrido.

Caso ‘Agua tónica’

Patricia Samudio fue condenada a cuatro años de prisión por el desvío de 359.700.000 guaraníes de las arcas de Petropar que fueron asignados para la compra de agua tónica, mascarillas, unidades de tanques y pallets, termómetros láser, mamelucos descartables de PVC y otros insumos que nunca ingresaron a la empresa estatal.

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Según denunció el Ministerio Público, el dinero fue a parar a una empresa del esposo de Samudio, José Manuel Costa, para el pago de una deuda particular de este. Costa también fue condenado en la misma causa, a tres años y nueve meses de cárcel.