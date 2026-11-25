El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia atendió el pedido del equipo fiscal encargado de la causa N° 89/2026 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros sobre Lesión de Confianza y otros”, y bloqueó los bienes y cuentas bancarias de 39 empresas ligadas al Grupo Vázquez, y presuntamente involucradas en el caso Ueno Bank.

La solicitud fue presentada mediante requerimiento fiscal Nº 24, de fecha 21 de noviembre de 2026, por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, quien pidió la aplicación de medidas cautelares de carácter real, consistentes en la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias respecto de las personas jurídicas individualizadas en la causa, como complementación de las medidas decretadas anteriormente sobre otras firmas.

Las empresas con bloqueo de bienes y cuentas son:

U Paraguay s.a. Ueno Holding s.a.e.c.a. Ueno Casa de Bolsa s.a. Ueno Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión s.a. Klaist s.a. (ex ueno news e.a.s.) 1010 s.a. Tiva s.a. Resta s.a. Fintux e.a.s. Model s.a. Kaitel s.r.l. Place Analyzer s.a. Wom77 s.a. Impresión, Distribución y Logística s.a. (idl) Hanoi s.a. Click s.a. Parque Isla de Francia s.a. V Media s.a. Original Comunicación Social e.a.s. Terravaz s.a. emisora Parking costanera s.a. Digital finance s.a. Galadriel s.a. Discover Paraguay s.a. Compañía de desarrollo turístico s.r.l. Match s.a. Kostas viajes y turismo s.r.l. Inter-express s.a. Intertours s.a. Consolid s.a. Palmtop s.a. Nuevo Mundo Entertainment s.a. Venue management e.a.s. Mulair s.a. Red UTS paraguay s.a. Budapest s.a. Nubicom Paraguay s.a. GSR e.a.s. Dobrestec s.a.

Empresas involucradas en caso Ueno Bank, según fiscalía

El fiscal Francisco Cabrera argumentó su pedido señalando que, de acuerdo a la hipótesis plasmada en la imputación contra los directivos de Ueno Bank y las empresas del Grupo Vázquez, durante los años 2025 y 2026 se habrían autorizado, administrado o mantenido operaciones crediticias y sobregiros vinculados con determinadas personas físicas y sociedades comerciales, en condiciones que para la fiscalía son contrarias a las obligaciones de administración y control correspondientes.

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Sobre el punto, el agente del Ministerio Público que encabeza del equipo fiscal de investigación en la presente causa resaltó que estas operaciones habrían generado una exposición patrimonial significativa y consecuencias perjudiciales para la entidad bancaria.

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En ese contexto, a petición del Ministerio Público, el juzgado a cargo de Rodrigo Estigarribia, mediante el Auto Interlocutorio N.º 358 del 5 de noviembre de 2026 y el A.I. N.º 362 del 6 de noviembre último, había decretado la inhibición general de vender y gravar bienes y la prohibición de innovar, mediante la inmovilización preventiva de cuentas bancarias, respecto a las primeras personas físicas y jurídicas individualizadas en esta causa penal.

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En este caso, el Ministerio Público fundamentó que, como resultado del avance de las investigaciones, fueron identificadas otras 39 empresas vinculadas con Ueno Bank S.A. y el Grupo Vázquez, que habrían participado de la misma operativa objeto de investigación.

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