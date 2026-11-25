El corredor, de 22 años, se estrenará este viernes en la penúltima fecha de la competición, que se correrá en el Circuito Internacional de Lusail de Catar, y posteriormente cerrará la temporada del 4 al 6 de diciembre en el Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

"Es muy significativo poder debutar en F2. Es una nueva etapa. He tenido la suerte de conducir desde autos de Fórmula hasta Hypercar. Cada persona y equipo que me ha tocado conocer me han dejado cosas importantes y sin duda, parte de todos ellos están conmigo ahora. Estoy por sobre todo agradecido", señaló Pino.

La ambición del deportista chileno, que tiene una significativa experiencia en pruebas de resistencia como las 24 Horas de Le Mans -donde logró podio en 2023- y las 24 Horas de Daytona, es llegar a la Fórmula 1.

"Es el último escalón antes de F1. Debutar ahora es una oportunidad para mí, que mi equipo y AIX me dan. Es mi primera vez en este auto, con varios pilotos que competí en diversas etapas de mi carrera, así que estoy contento", añadió.

La puerta a esta categoría le llega a Pino luego de que en septiembre pasado comenzó a formar parte de la agencia de representación creada por el piloto español Fernando Alonso, A14 Management, con el objetivo de impulsar su carrera dentro de las pistas.

"Es un desafío, pero no conozco piloto en estas ligas que no esté en búsqueda de desafíos que lo quieran llevar a lo máximo. El primer paso era estar y representar el sueño de muchos jóvenes por el mundo y miles de chilenos que se levantan todos los días a perseguir sus sueños", mencionó.

La trayectoria del conductor chileno incluye su participación como piloto de desarrollo en La Fórmula E (eléctrica) y en la máxima categoría Hypercar en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) a bordo de un Porsche 963 y la incursión en el Campeonato IMSA de Resistencia de la mano de Porsche.