En el enfrentamiento particular entre ambos, las estadísticas son favorables a González, que cuenta con cinco victorias a su favor frente a las cuatro de Guevara, lo que le permite contar con esos 4,5 puntos de ventaja, aunque su trayectoria durante la temporada ha estado jalonada de numerosos altibajos y no pocos problemas, muchos de ellos ajenos a su propio rendimiento deportivo.

El último episodio lo vivió el piloto madrileño en Portimao (Portugal), el pasado fin de semana, cuando se vio involucrado en la caída de otro pilotos y acabó siendo descalificado por no regresar a su taller, tras mostrar bandera roja Dirección de Carrera, por el trayecto exigido por el Reglamento deportivo del campeonato, una circunstancia que aprovechó el de Palma de Mallorca, aunque con un discreto séptimo puesto en la línea de llegada.

Así, todas las miradas estarán centradas en ellos, en una temporada de absoluto dominio del motociclismo español, que por cuarta vez en su historia, coronará a todos los campeones de las distintas categorías con una misma nacionalidad, la española, un hito deportivo jamás conseguido por ningún otro país en la era moderna de los motores de cuatro tiempos.

González y Guevara tendrán que hacer frente a una larga lista de pilotos que se pueden inmiscuir en la pelea por la victoria, que no por el título mundial, como los españoles Iván Ortolá (Kalex), Daniel Holgado (Kalex), Alonso López (Kalex), Alex Escrig (Forward) o Daniel Muñoz (Kalex), brillante vencedor en Portugal, que seguro buscarán destacar en la última carrera de la temporada como locales.

No serán los únicos, pues tendrán su oportunidad de luchar por el podio el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, el australiano Senna Agius (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), o el neerlandés Collin Veijer (Kalex), entre otros.

La lucha en la más pequeña de las categorías volverá a tener como foco de atención al gran dominador de la temporada, el insaciable campeón del mundo, el español Máximo Quiles, quien aunque no podrá igualar el récord de catorce victorias en 2024 del hispano-colombiano David Alonso, intentará quedar lo más cerca posible y, por ahora, ya suma doce.

Pero frente a él estarán pilotos tan rápidos como los también españoles David Almansa (KTM), Álvaro Carpe (KTM), Brian Uriarte (KTM), Adrián Fernández (Honda) o David Muñoz (KTM), el indonesio Veda Pratama (Honda), los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM) o el finlandés Rico Salmela (KTM), todos ellos con opciones de pisar el peldaño más alto del podio por última vez en la actual temporada 2026.