"Venimos de Portimão, donde logramos minimizar los daños", recuerda Guevara, quien reconoce que fue "un fin de semana difícil", aunque también que estuvo "a la altura y gestionamos bien la situación" y ahora llega la carrera de la Comunidad Valenciana, en la que si gana se coronará campeón del mundo.

"Volvemos a Valencia para la última carrera de la temporada y nuestra última oportunidad", continúa Izan Guevara, quien en 2027 será piloto de Yamaha en MotoGP, quien insiste: "Si ganamos, nos coronaremos campeones del mundo, pero lo más importante es mantener la calma durante todo el fin de semana".

Guevara quiere centrarse en la última carrera de la temporada en "hacer lo que sabemos hacer", que no es otra cosa que "trabajar en equipo y aprovechar al máximo cada sesión".

El piloto de Palma de Mallorca, campeón del mundo de Moto3 en 2022, asegura necesitar "controlar los nervios", para así "aprovechar cada oportunidad" para mejorar y asegurarse estar completamente preparado para la carrera del domingo.