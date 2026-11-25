La Superintendencia de Seguros exigió a Ueno Seguros constituir previsiones por sus inversiones en Ueno Bank sin acogerse al plazo de hasta 90 días dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La superintendenta Adriana Bernal informó a ABC Color que, con esas previsiones ya constituidas, el margen de solvencia de la aseguradora era de 2,20, frente al mínimo regulatorio de 1.

Bernal explicó que, por un criterio de prudencia, su dependencia pidió a la aseguradora constituir las previsiones sin considerar la medida temporal establecida por el Directorio del BCP en la Resolución Nº 2, Acta Nº 53, del 16 de noviembre de 2026, medida, de carácter excepcional y transitorio, que permite constituir previsiones sobre las acreencias otorgadas a Ueno Bank S.A. en el marco del proceso de resolución.

¿Cuánto es el plazo para constituir previsiones regulatorias?

La disposición contempla un plazo de hasta 90 días para constituir previsiones regulatorias sobre inversiones financieras relacionadas con Ueno Bank. Según la superintendenta, la compañía ya había constituido previsiones contables antes de que se emitiera esa resolución.

El margen de solvencia mide el respaldo patrimonial que debe mantener una aseguradora para afrontar los riesgos que asume. El 2,20 informado por Bernal ya incorpora las previsiones por inversiones en Ueno Bank y en otras empresas vinculadas.

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Según explicó, el indicador sigue bajo verificación y puede variar de un día a otro. La superintendenta dejó sin precisar el nivel de cobertura de las reservas técnicas.

Por qué Ueno Seguros sigue operando

Bernal explicó que Ueno Seguros y Ueno Bank son entidades jurídicamente independientes, sujetas a regulaciones y controles distintos.

La resolución del banco no implica automáticamente la intervención de la aseguradora. La superintendenta señaló que la rebaja de la calificación de solvencia de la compañía de pyAA- a pyC es un elemento de evaluación para el supervisor y, por sí sola, no determina una intervención.

Según Bernal, el artículo 43 de la Ley Nº 827/96 prevé la intervención cuando se comprueban graves irregularidades mediante un sumario administrativo y se dicta una resolución fundada. A la fecha de su respuesta, dijo, la Superintendencia no había comprobado graves irregularidades por esa vía.

Inspección de Ueno Seguros

La Superintendencia realiza una inspección en la aseguradora desde el 4 de noviembre de 2026, un día después del procedimiento de resolución a Ueno Bank por parte del BCP, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia. Como parte de ese trabajo, hace un seguimiento diario de la solvencia y la liquidez de la compañía y verifica el respaldo de sus obligaciones con los asegurados.

Bernal señaló que Ueno Seguros debe seguir atendiendo los reclamos y pagar los siniestros conforme a la ley y a las condiciones de las pólizas. En su respuesta no precisó cuántos siniestros estaban pendientes de pago ni cuántos tenían el plazo vencido.

Superintendencia sigue verificando los fondos colocados en ueno bank

La Superintendencia aún verifica cuánto tenía Ueno Seguros en depósitos e inversiones vinculadas a Ueno Bank al 2 de noviembre de 2026, qué monto sigue indisponible y qué proporción representa sobre el patrimonio de la compañía. Bernal indicó que las cifras todavía requieren conciliación y validación.

La Resolución SS.SG. Nº 167/05 que establece las normas de valuación de activos, pasivos y constitución de previsiones, citada por la superintendenta, exige previsionar el 100% del valor de las inversiones financieras alcanzadas cuando la entidad en la que están colocadas atraviesa una intervención o un proceso similar, entre otros supuestos.

“Si existe una garantía de depósito, la previsión se calcula sobre el monto neto de esa cobertura”, resaltó. Dijo que la inspección sigue abierta para determinar qué recursos están efectivamente disponibles para la aseguradora.