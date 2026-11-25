Lucas Moraes concluyó la jornada segundo, a 35 segundos del catarí Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders), que se impuso en esta tercera jornada con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 11 segundos, mientras que el anterior líder en la categoría de coches, el sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo), atravesó cuarto la línea de llegada, a 3 minutos y 16 segundos del vencedor.

El francés Sebastien Loeb (Dacia Sanriders) acabó el día en el tercer puesto, a un minuto y 21 segundos de su compañero de equipo Nasser Al Attiyah, en tanto que el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazzo) fue quinto a 3 minutos y 28 segundos del vencedor, y ocupa ese mismo puesto en la general a 4 minutos 10 segundos de Moraes.

En motos, el español Tosha Schareina (Honda) se adjudicó la victoria en la tercera etapa, en la que su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren accedió al liderato, al perder casi diez minutos (9:45) el sudafricano Michael Doherty (Hero Motorsport), que llegó a la línea de meta en séptima posición.

Schareina invirtió 2 horas, 32 minutos y 46 segundos en completar el recorrido de esta tercera etapa entre Al Sila y Madinat Zayed, en la que aventajó en 59 segundos su compañero Van Beveren, en un minuto y 23 segundos al argentino Luciano Benavides (KTM), en 2 minutos y 44 segundos al portugués Martim Ventura (Honda) y en 4 minutos y 30 segundos al británico Alec Macinnes (Motozone Racing).

El español David Braceras Martín (Hero Motorsport) fue séptimo a 6 minutos y 30 segundos, y ocupa la novena plaza en la general provisional a 30 minutos y 17 segundos del líder.

En la general, es ahora el francés Adrien Van Beveren quien comanda la tabla de tiempos con un registro de 8 horas 0 minutos y 51 segundos, con apenas 32 segundos de ventaja sobre su compañero Tosha Schareina y con 3 minutos y 30 segundos sobre el australiano Daniel Sanders (KTM).

El anterior líder, el surafricano Michael Doherty, es ahora quinto, a siete minutos y doce segundos del francés.