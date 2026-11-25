Márquez consiguió el domingo de Portimao su objetivo de proclamarse campeón, el décimo título en su ya dilatada y exitosa carrera deportiva en el Mundial de motociclismo, por lo que como él mismo ha señalado en los multitudinarios eventos a los que ha asistido en estos días, "ahora toca disfrutar".

No será el caso de los representantes oficiales del fabricante de Noale, pues Martín -quien se despide de Aprilia en esta carrera- y Bezzecchi se encuentran separados por apenas dos puntos a favor del español (396 frente a 394), y en el Ricardo Tormo tendrán que pelear, con las mismas armas, por ver quién de ellos acaba tras el campeón.

Pero en el circuito de Cheste, última carrera de la temporada y escenario poco después del estreno de los nuevos prototipos de la categoría para la temporada 2027, serán muchos los pilotos que buscarán cerrar la temporada con el mejor resultado posible y la victoria cotizará muy al alza.

Además de Marc Márquez, quien podría intentar cerrar la temporada de la mejor manera posible, aunque sin asumir riesgos innecesarios que puedan alterar su descanso invernal y el inicio de la pretemporada, serán los pilotos de Aprilia quienes protagonicen los momentos más importantes, con Martín y Bezzecchi a la cabeza, pero sin olvidarnos del madrileño Raúl Fernández o su compañero en la escudería Trackhouse Aprilia, el japonés Ai Ogura.

Con ellos seguro que va a estar el español Pedro Acosta, en su última actuación al manillar de la KTM RC 16, que abandona en 2026 para recalar junto a Marc Márquez a partir de 2027, en unos duelos que seguramente harán levantar a más de uno de su sitio.

Otros pilotos de las Ducati Desmosedici GP26, como el italiano Fabio di Giannantonio o el español Alex Márquez, seguro que intentarán cerrar el año con sus respectivos equipos, que ambos abandonan al final de la temporada, con el mejor sabor de boca.

Quizá un paso por detrás, pero con opciones de brillar en el Ricardo Tormo de Cheste, por su condición de 'local', se encuentra Fermín Aldeguer, pero también el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que ha tenido una temporada muy irregular con su Ducati Desmosedici GP26 'oficial', pero que, si la recuperación de la lesión en un pie se lo permite, buscará despedirse del fabricante de Borgo Panigale de la mejor manera posible.

En la lista de candidatos también podría incluirse al brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), que ha crecido como piloto en España y que buscará mejorar su resultado más positivo de la temporada, el sexto puesto obtenido en el circuito de Balaton Park (Hungría), o al francés Johann Zarco (Honda RC 213 V).

Seguro que intentarán despedirse de Yamaha de la mejor manera posible tanto el francés Fabio Quartararo, en 2027 piloto oficial de Honda, como el español Alex Rins, que dice adiós al Mundial de motociclismo en Valencia y todavía no ha revelado su futuro deportivo, vinculado en cualquier caso a la competición.