"Esta es la última carrera de mi etapa con Yamaha", recuerda el campeón del mundo de MotoGP en 2021, quien asegura que será "un fin de semana emotivo para mí y también para el equipo".

"Aún tenemos trabajo por hacer y lo daremos todo, como siempre", dice el piloto en la nota de prensa del equipo, que en 2027 será piloto oficial de Honda.

"Valencia no es un circuito fácil de dominar, así que tendremos que mantenernos totalmente concentrados", reconoce el piloto francés, que conoce muy bien el trazado valenciano.

El español Alex Rins recuerda que "después de Portimao, veremos qué nos depara Valencia", y afirma que "una cosa es segura: será un fin de semana emotivo para mí".

"Será mi última carrera en MotoGP tras una gran trayectoria y quiero aprovecharla al máximo y crear buenos recuerdos con mi equipo y con la afición", manifiesta Alex Rins.