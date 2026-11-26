En la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Pedro Acosta destacó: Márquez "acaba de ganar su décimo titulo y yo he ganado una carrera en tres años en MotoGP".

"El que tiene que liderar el proyecto de Ducati -en 2027- es él y yo sólo quiero llegar al taller, ver cómo me encuentro con la gente, cómo me encuentro con la fábrica e ir construyendo mi camino poco a poco", añadió 'Tiburón' Acosta.

"Si coges los números, tengo menos que Márquez y en la vida mandan los números, no hay comparación", afirmó. "Si comparas diez contra dos, dan vergüenza mis números ahora", afirmó.

"Sólo hay que ver al nivel que está Marc y al nivel que estoy yo, ha ganado en MotoGP con dos marcas diferentes y no hace falta ver nada más", insistió Acosta, y manifestó que este fin de semana quiere hacer lo que no ha hecho en tres años, "disfrutar y acabar de la mejor manera posible".

"Estoy muy contento de que sea el último gran premio con KTM", añadió Pedro Acosta. "Hasta los mejores matrimonios llegan al final, ha sido una relación de dar y recibir y nos merecemos el mejor final posible las dos partes", subrayó.

De su futuro con Ducati, aseveró: "Alguien que ha ganado tanto en MotoGP como Gigi -Dalla'Igna- ha pensado en mí para compartir equipo con Márquez, es un halago, pero llevo seis años en KTM y tengo que conocer a la gente, ver qué hacen, y ver dónde estamos".

"Quiero centrarme en Ducati, en hacer mi propio camino dentro de ese 'box' y cuando encuentre confianza comenzaré a dar pasos, ha sido el desafío más grande de mi vida, porque me miraré al espejo sin excusas para saber si valgo o no valgo", agregó Acosta sobre su futuro inmediato.