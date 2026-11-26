El 'Gran Circo' encenderá sus luces bajo una aparente calma que reinará durante toda la acción en el Circuito Internacional de Losail, según ha garantizado la Fórmula Uno tras entablar conversaciones con Irán y Catar, envueltos en un conflicto bélico que llegó a poner en duda la celebración de esta carrera y del broche final en Abu Dhabi.

Más allá de la situación geopolítica, el Mundial llega con sus dos títulos decididos, los del italiano Kimi Antonelli (pilotos) y Mercedes (constructores), pero con la posibilidad de que Verstappen (Red Bull) abroche el subcampeonato de pilotos tras una recta final fulgurante en la que ha cosechado cuatro victorias en las últimas seis citas.

El neerlandés llega inmerso en plena polémica con el piloto de Mercedes George Russell tras varios encontronazos públicos, un enfrentamiento reavivado en el Gran Premio de Las Vegas tras los comentarios burlescos del tetracampeón del mundo tras el error del británico en las vueltas finales de la carrera estadounidense.

Las aguas también bajan revueltas por Ferrari, que vivió en Las Vegas el enésimo desencuentro entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton después de que el monegasco tocara al británico en la vuelta 38. El incidente provocó el trompo de Hamilton, diez segundos de sanción para el 16 y un enfado público de Frédéric Vasseur.

En el plano estrictamente deportivo, la batalla por la tercera posición del Mundial de pilotos está al rojo vivo con cuatro pilotos en diecisiete puntos. El SF-26 de Hamilton, con 267 puntos cosechados, abre una contienda en la que le acechan George Russell, Lando Norris (McLaren) y su compañero, Charles Leclerc.

Fernando Alonso, recientemente anunciado por Aston Martin para correr el Dakar 2027, buscará resarcirse de su último abandono en Las Vegas, mientras que Carlos Sainz (Williams) tratará de maximizar sus buenas sensaciones en Estados Unidos, donde puntuó, para continuar una línea ascendente en las dos últimas citas mundialistas.

Franco Colapinto (Alpine) y Gabriel Bortoleto (Audi) arriban con historias paralelas a tierras cataríes. El argentino rebosa alegría tras su sexto puesto en Las Vegas, mientras que el brasileño ya piensa en la temporada 2027 y en las futuras evoluciones del vehículo de los cuatro aros.

La acción en el Circuito Internacional de Losail arrancará este viernes a las 14.30 horas (CET, 13.30 GMT) con los Libres 1, seguidos de la segunda sesión de entrenamientos, prevista para las 18.00 horas (17.00 GMT).

Para el sábado queda reservada la tercera manga de entrenamientos libres (15.30 horas CET, 14.30 GMT) y la clasificación, que tendrá lugar a las 19.00 horas CET (18.00 GMT) en la noche catarí, mientras que la carrera bajará su bandera a las 17.00 horas CET (16.00 GMT) de la jornada del domingo.