Nasser Al Attiyah se impuso en la cuarta jornada de competición, que se ha disputado con salida y llegada en la localidad de Madinat Zayed sobre 258 kilómetros de tramo especial cronometrado y 93 kilómetros de enlace, en los que invirtió un tiempo de 3 horas, 03 minutos y 55 segundos.

Lucas Moraes, en tanto, se equivocó al seguir una ruta equivocada, lo que le hizo perder 11 minutos y 56 para caer a la quinta plaza de la jornada, la misma posición que ocupa en la clasificación general, a 11 minutos y 50 segundos de distancia del catarí.

En la etapa, por detrás de Al Attiyah se clasificaron el surafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo), en entró a un minutos y 27 segundos, con el francés Sebastien Loeb (Dacia Sandriders) tercero a un minuto y 57 segundos, ocupando idéntica posición en la general, a 3:01 y 3:05, respectivamente, del líder.

En la categoría de motos la victoria en la etapa le correspondió al surafricano Michael Doherty (Hero Motorsport), quien se impuso con un registro de 3 horas, 05 minutos y 38 segundos, con una ventaja de diez segundos sobre el líder de la categoría, Adrien Van Beveren (Honda) y un minuto y 32 segundos sobre el tercer clasificado, el español Tosha Schareina (Honda).

El también español David Braceras Martínez (Hero Motorsport), acabó en la sexta posición, a 13 minutos y 33 segundos de su compañero de equipo Michael Doherty, que es tercero en la general provisional a 7 minutos y 12 segundos del líder, Van Beveren, que acumula un tiempo total de 11 horas, 6 minutos y 39 segundos.

El australiano Daniel Sanders (KTM) tuvo que conformarse con la séptima plaza de la jornada, con su compañero de equipo, el argentino Luciano Benavides décimo, cediendo una cantidad importante de tiempo, pues entraron a 13:41 y 17:07, respectivamente, del vencedor de la jornada.

En la clasificación general de motos la segunda posición es para Tosha Schareina a 1 minuto y 57 segundos de su compañero de equipo, con Michael Doherty tercero, a 7 minutos y 12 segundos.

Daniel Sanders y Luciano Benavides ocupan la cuarta (17:01) y quinta (21:06) posición de la general, con el español David Braceras Martínez octavo, a 43 minutos y 40 segundos de Van Beveren.

La quinta etapa de la competición se disputará entre Madinat Zayed y Alain, con 217 kilómetros de tramo especial cronometrado y 161 kilómetros de enlace.