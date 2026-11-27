Fernández rodó en 1:37.621, por debajo de la vuelta rápida que el pasado año consiguió en carrera el español Álvaro Carpe (KTM), 1:37.715, aunque todavía a cierta distancia de su propio récord absoluto, establecido en 1:36.990 también la pasada temporada.

La jornada comenzó con muy bajas temperaturas, tanto en el ambiente como del asfalto, lo que 'refrenó' por algunos minutos el comienzo de la actividad para algunos pilotos, aunque ya a las primeras de cambio surgió la figura de David Almansa (KTM).

Almansa, auténtico especialista en lograr vueltas rápidas con cierta facilidad, ya en el sexto giro rodó en 1:38.498 para situarse líder.

Tras su estela, el malasio Hakim Danish (KTM) rodó a poco más de dos décimas de segundo, perseguido por el italiano Guido Pini (Honda), si bien con el paso de las vueltas quien se acercó a Almansa fue Álvaro Carpe (KTM), que se quedó a 16 milésimas de segundo del primero.

No para todos fue un camino de rosas, pues el hispano argentino Marco Morelli (KTM) se fue por los suelos en la curva once cuando intentaba mejorar su tiempo, que le situaba en la decimoquinta posición de la sesión libre, aunque le iba a resultar complicado mejorar pues fueron los comisarios de pista quienes recuperaron su moto con bastantes daños.

Como Morelli, pero entre las curvas 13 y 14, quien se fue por los suelos fue el indonesio Veda Pratama (Honda), cuyo mejor resultado de la temporada fue el segundo puesto conseguido en el Gran Premio de Malasia que se disputó en el trazado de Sepang.

No fue el último percance, pues poco después quien se fue por los suelos fue el italiano Guido Pini, en la curva cuatro, en todos los casos con la temperatura del asfalto como uno de los factores negativos a tener en cuenta y siempre con David Almansa como el referente a batir, con 1:38.401 en su novena vuelta.

El japonés Ryusei Yamanaka (KTM) fue la siguiente víctima propiciatoria de las condiciones de la pista, al rodar por los suelos en la curva diez y, probablemente, como consecuencia de esas bajas temperaturas.

A pesar del frío, los pilotos se fueron 'calentando' con el paso de los minutos, mejorando considerablemente sus registros y el primero en dar un paso importante fue el finlandés Rico Salmela (KTM), que se encaramó a la primera plaza con 1:37.730, seguido a veinte milésimas de segundo por Álvaro Carpe y con 65 milésimas sobre Adrián Fernández.

David Muñoz (KTM), decimotercero en el tramo final de la sesión se fue por los suelos en la curva cuatro, sin opción ya de mejorar y cuando Adrián Fernández se encaramó al primer puesto con 1:37.621, diez milésimas de adelanto sobre Álvaro Carpe y 106 respecto a David Almansa.

Así concluyó la sesión, con Rico Salmela en la cuarta plaza, por delante de Hakim Danish, el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), Adrián Cruces (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda), Guido Pini y Joel Esteban (KTM), completando las diez primeras posiciones.