El pleno del Senado aprobó este jueves su versión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. El texto votado repone partidas para la Policía y el alquiler de máquinas de votación. La cifra final del presupuesto quedó pendiente de un nuevo cálculo que será socializado este viernes.

Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, abrió el debate con la presentación del proyecto. Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso Nacional y del Senado, condujo el cierre de la sesión. El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado (ANR), participó del análisis y las votaciones y explicó los cambios al término del pleno que debatió por más de 10 horas.

Lea más: PGN 2027: Senado aprueba el proyecto en general y abre el estudio por institución

PGN 2027 repone fondos para la Policía y las elecciones

Chase indicó que se restituyeron G. 45.000 millones (US$ 6,97 millones a un dólar en G. 6.458 que es el proyectado en el PGN 2027) para combustible de la Policía. El pleno también repuso G. 159.000 millones (US$ 24,62 millones). para el alquiler de máquinas de votación. Según el senador, el proceso de contratación comenzará en diciembre y abarcará tanto las internas como las elecciones generales.

El legislador explicó además que se reincorporaron partidas para bonificaciones y remuneraciones adicionales y extraordinarias de funcionarios públicos. Al referirse a los cambios aprobados en el pleno, señaló que “los votos en pleno no son los mismos que en la comisión”.

Alimentación escolar y ajustes del presupuesto

Chase estimó que la reducción del precio por plato de comida en el departamento Central representa cerca de US$ 16 millones. El otro cambio fue la reducción de los días previstos para la entrega de alimentos, de cerca de 190 a 153.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador dijo que los cambios de última hora obligan a recalcular el monto global del PGN 2027. “No tengo todavía el número final. Vamos a tener mañana”, señaló al terminar la sesión.

El Senado cierra el debate y el PGN 2027 pasa a Diputados

En el tramo final del debate, una intervención de la senadora Esperanza Martínez pidió aclarar el alcance del artículo que menciona un pago de G. 500.000 a los médicos, hecho que fue confirmado por el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el senador Ovelar.

Después de la votación, el presidente de los Senadores, Núñez dio por terminada la sesión felicitando a los colegas y funcionarios por las largas horas que conllevó la sesión.

PGN 2027: la comisión recomendó G. 165,3 billones (US$ 25.596,16 millones)

El senador Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, detalló que el dictamen quedó G. 1 billón (US$ 154,85 millones) por debajo del proyecto inicial del Poder Ejecutivo.

Ovelar sostuvo que las remuneraciones complementarias forman parte de las condiciones laborales de los funcionarios públicos. “Hemos tomado la decisión en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de restituir los recortes efectuados por el Poder Ejecutivo y sancionados en Diputados en relación con las remuneraciones complementarias”, expresó.

Más cobertura para adultos mayores y recorte en Hambre Cero

El proyecto prevé sumar a 30.000 beneficiarios a la pensión alimentaria para adultos mayores. La cobertura llegaría así a 406.000 personas. También incluye fondos para el programa de Atención a la Primera Infancia, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y asigna G. 587.000 millones (US$ 90,90 millones) a Tekoporã, que beneficia a cerca de 194.000 personas.

Según Ovelar, el proyecto prevé un recorte de G. 830.000 millones (US$ 128,52 millones) en el programa Hambre Cero para 2027.

Lea más: PGN 2027: Senado mantiene fondos para el Rally Mundial y acepta un pedido salarial para Senadis

Presupuestos que aprobó el Senado

El pleno aprobó G. 18,3 billones (US$ 2.833,69 millones) para Salud Pública y G. 14,2 billones (US$ 2.198,82 millones) para el Instituto de Previsión Social (IPS). La asignación para Educación quedó en G. 10,5 billones (US$ 1.625,89 millones) y la de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en G. 1,9 billones (US$ 294,21 millones).

Para Obras Públicas se aprobaron G. 9,7 billones (US$ 1.502,01 millones) y para Desarrollo Social, G. 5,86 billones (US$ 907,40 millones). Interior quedó con G. 5,3 billones (US$ 820,69 millones) y Defensa Nacional, con G. 3,09 billones (US$ 478,48 millones).

El pleno modificó los presupuestos de la Justicia Electoral y del Banco Central del Paraguay (BCP). Los cambios también alcanzaron a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República. El Senado ajustó además las partidas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

A moción del senador Natalicio Chase, el pleno aprobó los presupuestos de las gobernaciones. El de Central se aprobó con cambios. Para ese departamento se planteó pasar de la fuente de financiamiento 10 a la 30, que corresponde al IVA.

Lea más: PGN 2027: Senado aprueba el presupuesto de Desarrollo Social y debate el recorte de Hambre Cero

Reposición de fondos para seguridad y otras instituciones

El dictamen prevé reponer partidas para alimentos, combustibles y equipamiento de la Policía Nacional, las penitenciarías nacionales y las Fuerzas Armadas. También contempla recursos para el Ministerio Público y la Defensa Pública, con fondos para el Laboratorio Forense, transporte e insumos, además de mejoras salariales para sus funcionarios.