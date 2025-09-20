Las Mercury tumban a las campeonas y se citan con las Lynx en semifinales

Las Mercury (cuartas en la fase regular) vencieron a las Liberty (5) por 79-73 en el tercer y definitivo partido de su serie de primera ronda, que terminó 2-1.

Alyssa Thomas (20 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) firmó un triple-doble para Phoenix, mientras que Satou Sabally (23 puntos y 12 rebotes) logró un doble-doble. El juego colectivo de las Mercury neutralizó los 30 puntos de Breanna Stewart para las Liberty.

En semifinales, las Mercury se medirán con las Lynx (1), el mejor equipo de la fase regular, mientras que la otra serie enfrentará a las Las Vegas Aces (2) con las Indiana Fever (6). Ambas eliminatorias comenzarán este domingo.

Tras esta primera ronda (cuartos de final) de 'playoff' disputada al mejor de tres partidos; las semifinales serán al mejor de cinco y, por primera vez, la final se jugará al mejor de siete.

